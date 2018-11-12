Tekvandocu Sosyal Medya Fenomeni, Paylaşımlarıyla Nefes Kesti

21 yaşındaki sunucu, tekvandocu ve ekonomi öğrencisi Sara Damnjanovic, paylaşımlarıyla Instagram'ı kasıp kavurmaya devam ediyor.

ESNEK VÜCUDUYLA MEST ETTİ

Başarılı spor kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de göz dolduran Sara, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 228 bin takipçisi olan Sırp güzelin her bir paylaşımı on binlerce beğeni ve yorum alıyor. Sayısız madalya sahibi sporcu, paylaşımlarında ne kadar esnek bir vücudu olduğunu göstermeden edemiyor.

"SIRBİSTAN'I TEMSİLEDİYOR"

Şampiyon sporcu, 1997'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünyaya geldi.Şu anda üniversitede ekonomi eğitimi alan Sara Damnjanovic, ülkesinde modellikle de uğraşıyor.Dünyaca ünlü bir model olmayı hayal eden Damnjanovic, hem ekonomi hem de spor alanında başarılı işlere imza atmayı arzu ettiğini söylüyor.Sara Damnjanovic, bir televizyon kanalında hava durumu sunuculuğu da yapıyor. Kendine Olimpiyat şampiyonu Sırp tekvandocu Milica Mandic'i örnek aldığını söyleyen Sara Damnjanovic, Avrupa şampiyonalarında ülkesi Sırbistan'ı temsil ediyor.