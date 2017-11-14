Tekvando ve Türk Sporunun Duayen İsmi İsmet Iraz Hayatını Kaybetti

Böbrek ve solunum yetmezliği sebebiyle bir süredir tedavi gören tekvandonun duayeni İsmet Iraz hayatını kaybetti.



Böbrek ve solunum yetmezliği sebebiyle bir süredir İbn-i Sina Hastanesinde tedavi gören tekvandonun duayeni İsmet Iraz bu sabah 81 yaşında hayatını kaybetti. Iraz, Ankara 19 Mayıs Spor Kompleksi içi İsmet Iraz Taekwondo Spor Salonu önünde yarın 10.00'da düzenlenecek törenin ardından öğle namazını müteakip Karşıya Mezarlığına defnedilecek.



İsmet Iraz kimdir?



1936 Ankara doğumlu olan İsmet Iraz, Türkiye'de tekvandonun tanınması ve gelişmesi için büyük çabalar gösterdi. İsmet Iraz döneminde tekvando ülkenin en önemli branşlarından birisi haline geldi. Sporculuğu döneminde çok sayıda başarı elde eden İsmet Iraz, 1982 yılında Milli Takım Antrenörlüğü görevine geldi ve başarılı çizgisini burada da sürdürdü. Türk tekvandocular, İsmet Iraz yönetiminde çoğu birincilik 50'nin üzerinde kupa aldı. 2 dünya, 1 dünya kupası, 30 Avrupa, 259 uluslararası müsabaka şampiyonu bu dönemde çıktı. Milli sporcular bu dönemde, dünya şampiyonalarında 6 gümüş, 8 bronz, dünya kupasında 1 gümüş, 3 bronz, dünya oyunlarında 1 gümüş, 4 bronz, Avrupa şampiyonalarında 20 gümüş, 18 bronz ve uluslararası turnuvalarda 95 gümüş, 74 bronz madalya kazandı. Türkiye Taekwondo Federasyonu Onur Kurulu Üyesi ve danışmanı olan İsmet Iraz, evli ve bir kız çocuğu babasıydı. - ANKARA