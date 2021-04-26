Tekvando ve kick boks antrenörleri Kovid-19 nedeniyle evde çevrim içi antrenman yaptırıyor
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Tekvando ve kick boks antrenörleri Kovid-19 nedeniyle evde çevrim içi antrenman yaptırıyor

Tekvando ve kick boks antrenörleri Kovid-19 nedeniyle evde çevrim içi antrenman yaptırıyor
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Spor

Kastamonu Erişen Spor Kulübü tekvando ve kick boks antrenörleri Murat Şengül ve Reyhan Şengül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerden dolayı sporcularla bir araya gelemediği için antrenmanları telekonferans yöntemiyle gerçekleştiriyor.

Kastamonu Erişen Spor Kulübü tekvando ve kick boks antrenörleri Murat Şengül ve Reyhan Şengül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerden dolayı sporcularla bir araya gelemediği için antrenmanları telekonferans yöntemiyle gerçekleştiriyor.

Kastamonu'da koronavirüs salgını sonrası salon çalışmalarına ara vermek zorunda kalan antrenörler Murat ve Reyhan Şengül, çareyi sporcularına online idman yaptırmakta buldu. Bilgisayar üzerinden sporcularıyla bağlantı kuran Murat ve Reyhan Şengül, sporculara neler yapmaları gerektiğini bu şekilde aktarıyor.

Haftada 3 gün 35 kişiyle çevrim içi antrenman yapan antrenörler, sporcularının verilen görevi yerine getirip getirmediğini de bilgisayardan takip ediyor.

Murat Şengül, gazetecilere yaptığı açıklamada, süreçten sporcuların olumsuz etkilendiğini söyledi.

Her zaman sporcuların yanında olduklarını dile getiren Şengül, "Ülke ve dünyanın içinde bulunduğu bu dönemde devletimizin çağrısına uyarak, biz de sporcularımızla evde kalıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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