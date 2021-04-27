Tekvando ve Kick Boks antrenmanlarını eve taşıdılar
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Tekvando ve Kick Boks antrenmanlarını eve taşıdılar

Tekvando ve Kick Boks antrenmanlarını eve taşıdılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kastamonu'da sporcular, korona virüs tedbirleri sebebiyle salonların kapalı olmasından dolayı Tekvando ve Kick Boks antrenmanlarını online olarak evden yapmaya başladı.

Kastamonu'da sporcular, korona virüs tedbirleri sebebiyle salonların kapalı olmasından dolayı Tekvando ve Kick Boks antrenmanlarını online olarak evden yapmaya başladı.

Kastamonu Erişen Spor Kulübü Antrenörleri Murat Şengül ve Reyhan Şengül, korona virüs tedbirlerinden dolayı sporcuları ile bir araya gelemedikleri için, Tekvando ve Kick Boks antrenmanlarını telekonferans yöntemiyle yaptırmaya başladı.

Kastamonu'da korona virüs salgını sonrası salon çalışmalarına ara vermek zorunda kalan Antrenörler Murat Şengül ve Reyhan Şengül, çareyi sporcularına online antrenman yaptırmakta buldu. Bilgisayar üzerinden sporcularıyla bağlantı kuran antrenörler, neler yapmaları gerektiğini sporcularına aktardı.

Haftada 3 gün yaklaşık 35 sporcuyla online antrenman yapan antrenörler, sporcularının verilen görevi yerine getirip getirmediğini de aynı şekilde bilgisayardan takip ediyor.

"Antrenmanlarımızı evde yapıyoruz"

Kastamonu Erişen Spor Kulübü Antrenörleri Murat Şengül ve Reyhan Şengül, yaptıkları açıklamada, "Sporcularımız salgın sürecinden olumsuz etkileniyor. Ülkemiz ve dünyanın içinde bulunduğu bu zor dönemde devletimizin çağrısına uyarak, biz de sporcularımızla evde kalıyoruz. Bu dönemi sorunsuz atlatmak istiyoruz. Evde bulunduğumuz dönemde sporcularımızın antrenmansız kalmaması, daha zinde şekilde bu sıkıntılı süreci atlatmaları için telekonferans yöntemiyle çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah bu süreci atlattığımızda, formda bir şekilde normal antrenmanlara tekrar başlayacaklar. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da güzel başarıları tekrar edeceğiz. Şimdilik sporcularımızla birlikte, 'Evde kal Türkiye' diyoruz ve antrenmanlarımızı evde yapıyoruz" dedi. - KASTAMONU

Tekvando ve Kick Boks antrenmanlarını eve taşıdılar
Tekvando ve Kick Boks antrenmanlarını eve taşıdılar
Tekvando ve Kick Boks antrenmanlarını eve taşıdılar
Tekvando ve Kick Boks antrenmanlarını eve taşıdılar
Tekvando ve Kick Boks antrenmanlarını eve taşıdılar
Tekvando ve Kick Boks antrenmanlarını eve taşıdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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