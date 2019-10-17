Tekvando: Sofya Grand Prix
Tekvando Sofya Grand Prix'si yarın başlayacak.
Tekvando Sofya Grand Prix'si yarın başlayacak.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Grand Prix serisinin 3. ayağına, 18-20 Ekim tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya ev sahipliği yapacak.
2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım yolunda puan veren organizasyonda Türkiye'yi 11 sporcu temsil edecek.
Türkiye Milli Takımı'nın kadrosunda şu sporcular yer alıyor:
Kadınlar: Rukiye Yıldırım (49 kilo), Zeliha Ağrıs (49 kilo), İrem Yaman (57 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Nur Tatar Askari (67 kilo), Nafia Kuş (+67 kilo), Sude Bulut (+67 kilo)
Erkekler: Hakan Reçber (68 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Yunus Sarı (80 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+80 kilo)