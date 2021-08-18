Tekvando öğrencileri, sokak hayvanları için mama kabı yaptı
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Tekvando öğrencileri, sokak hayvanları için mama kabı yaptı

Tekvando öğrencileri, sokak hayvanları için mama kabı yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulu'nun 6-7-8 yaş gurubu tekvando öğrencileri, sokak hayvanları için atık malzemelerden su, yem ve mama kabı yaptı.

Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulu'nun 6-7-8 yaş gurubu tekvando öğrencileri, sokak hayvanları için atık malzemelerden su, yem ve mama kabı yaptı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde meydana gelen orman yangınları insanların yanı sıra doğal hayatta yaşayan hayvanları da etkiledi. Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulu'nun 6-7-8 yaş gurubu Tekvando öğrencileri de, orman yangınlarının birçok hayvanın yaşamına zarar verdiğine dikkat çekmek için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Minik tekvandocular, 'Herkes evinin önüne su, yem ve mama kabı koymalı' diyerek, atık malzemelerden su, yem ve mama kabı yaptılar. Hayvan severler, mama ve su kaplarının yapımında pet su şişesi, yoğurt kasesi, kağıt, soda, su ve gazoz kapaklarından yararlandılar. Öğrenciler su, yem ve mama kaplarını da çiçek, hayvan motifleri ve kendi yaptıkları resimlerle süslediler.

Küçük sporcular, Kepez Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından da "Ormanları koruyalım, hayvanları koruyalım, hayvanları sevip, kollayalım" çağrısında bulundular. - ANTALYA

Tekvando öğrencileri, sokak hayvanları için mama kabı yaptı
Tekvando öğrencileri, sokak hayvanları için mama kabı yaptı
Tekvando öğrencileri, sokak hayvanları için mama kabı yaptı
Tekvando öğrencileri, sokak hayvanları için mama kabı yaptı
Tekvando öğrencileri, sokak hayvanları için mama kabı yaptı
Tekvando öğrencileri, sokak hayvanları için mama kabı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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