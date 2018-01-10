Tekvando: Hasan Taştan Gençler Türkiye Şampiyonası
Hasan Taştan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda ilk gün müsabakalarında dereceye giren sporcular belli oldu.
Hasan Taştan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda ilk gün müsabakalarında dereceye giren sporcular belli oldu.
Geçen ay hayatını kaybeden milli takım eski antrenörlerinden Hasan Taştan'ın adının verildiği, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde, erkeklerde 51 ve 68, kızlarda 49 ve +68 kiloda müsabakalar yapıldı.
71 ilden 780'i kız bin 840 sporcunun katıldığı organizasyonda, ilk gün müsabakaları sonucunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:
Erkekler
51 kilo
1- Ömer Yasin Orhan (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
2- Ozan Ersoy (Samsun Do Gençlik Spor)
3- Muhammed Emin Alıcı (Kayseri Yay Tan Say Spor)
68 kilo
1- Deniz Kurt (Ankara Adliye Spor)
2- Seydi Vakkas Dağdelen (Gaziantep Şahinbey Belediyespor)
3- Batuhan Gül (Ferdi)
Kızlar
49 kilo
1- Elif Ilgın Öztabak (Ankara Ulaştırma Spor)
2- Derya Eşme (Edirne Belediyespor)
3- Duygu Kasırga (Kırklareli Ergin Spor)
+68 kilo
1- Dilara Arslan (Ankara Adliye Spor)
2- Beyza Basma (Ankara ASKİ Spor)
3- Tuba Donukara (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
14 Ocak'ta sona erecek şampiyona, yarın erkeklerde 55, kızlarda 52 ve 55 kilo mücadeleleriyle devam edecek.