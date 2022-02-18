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Tekvando Hakem kursuna ilgi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Tekvando Hakem kursuna ilgi

Malatya'da açılan Tekvando Hakem Kursu'na adaylar ilgi gösterdi.

MALATYA (İHA) - Malatya'da açılan Tekvando Hakem Kursu'na adaylar ilgi gösterdi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Aydın Akpınar tarafından verilen Tekvando Aday Hakem Kursu, 20 Şubat 2022 tarihinde yapılacak sınav ile sona erecek.

100'e yakın adayın katıldığı Tekvando Aday Hakem Kursu sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara sertifika verilecek. - MALATYA

Tekvando Hakem kursuna ilgi

İhlas Haber Ajansı - Spor

Merkez Hakem Kurulu, Türkiye, Malatya, Aydın, Spor, Haberler

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