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Tekvando Federasyonundan 15 Temmuz şehitlerini anma programı

Türkiye Tekvando Federasyonu, 15 Temmuz şehitlerini anmak için program düzenledi.

Tekvando Federasyonundan 15 Temmuz şehitlerini anma programı
15.07.2020 19:33 | Son Güncelleme: 15.07.2020 20:13

Türkiye Tekvando Federasyonu, 15 Temmuz şehitlerini anmak için program düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ankara'da Mamak Spor Salonu'nda düzenlenen programa Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 15 Temmuz gazisi Cihan Uygur, Federasyon Genel Sekreteri Emine Darıcı, Ankara bölgesi hakemleri, antrenörleri ve sporcuları katıldı.

Programda bir konuşma yapan Başkan Şahin, "Milletimiz, bu darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. 15 Temmuz gecesi millet eğilmedi, Türkiye yenilmedi. 15 Temmuz'da vatan hainlerinin kurduğu tuzağı başkomutanımızın çağrısı ve milletimizin sağduyusuyla bozduk ve ülkemizin bağımsızlığının devamını sağladık. Bu hain darbe girişimini hiçbir zaman unutmayacağız. Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gazisi Cihan Uygur ise "Meydanlara indik. Birimiz gazi, birimiz şehit olduk. Bugün olsa yine aynısını yaparız. Bugüne kadar ülkemizi bölemeyenler bundan sonra da bölemeyecektir. Vatan sana canım feda olsun." diye konuştu.

Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla sona erdi.

Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na hazırlanan tekvando milli takımları da 15 Temmuz şehitlerini andı.

Kaynak: AA

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