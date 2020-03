Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a yanıt "Olimpiyat kotası sıralamasını etkileyecek Grand Prix müsabakaları performanslarına bakıldığında 2020 Tokyo Olimpiyatları 57 kilo kategorisinde ülkemizi temsil etmek üzere Hatice Kübra İlgün belirlenmiştir"İstanbul DHA"Olimpiyatlara katılmak için hakkımı sonuna kadar arayacağım" diyen İrem...

"Olimpiyatlara katılmak için hakkımı sonuna kadar arayacağım" diyen İrem Yaman'a cevap gecikmedi.

Tekvando Federasyonu yaptığı yazılı açıklamada; "İki milli sporcumuzun 2019 yılı 57 kilo olimpiyat kotası sıralamasını etkileyecek Grand Prix müsabakaları performanslarına baktığımızda; Hatice Kübra İlgün'ün 4'ü Grand Prix olmak üzere katıldığı tüm organizasyonlarda madalya kazandığı görülmektedir. İrem Yaman son 4 Grand Prix'in 2'sine sakatlığı nedeniyle katılmamış, katıldığı 2 Grand Prix'te ise madalya kazanamamıştır. Hatice Kübra İlgün, bu süreçte 4 Grand Prix'te de madalya kazanmıştır. Federasyonumuzca seçme yapılacağı belirtilen 2019 Rusya Grand Prix Finali'nde yapılan müsabakada Hatice Kübra İlgün, İrem Yaman'ı mağlup etmiş ve turnuva sonunda da gümüş madalya kazanmıştır. İki milli sporcumuzun birbirleriyle yaptıkları müsabakaları incelediğimizde, Hatice Kübra İlgün'ün İrem Yaman'a karşı 2-1 üstünlüğü bulunmaktadır. Tüm bu bilgiler incelendiğinde 2020 Tokyo Olimpiyatları 57 kilo kategorisinde ülkemizi temsil etmek üzere Hatice Kübra İlgün belirlenmiştir" denildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle: "Dünya Taekwondo Federasyonu'nun 'Olimpiyat Oyunları Taekwondo Müsabakaları Katılım Prosedürleri Madde 9.5.1'e göre' 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılım için olimpik sıralaması 2019 Aralık ayı itibariyle sona ermiş ve olimpik sıralamada ilk 5 içinde sporcusu bulunan ülkeler, olimpiyat oyunlarına katılım için ülke adına kota kazanmıştır. Ülke adına kazanılan kotayı kullanacak sporcuyu yukarıda belirtilen mevzuat hükmüne göre ülke federasyonu belirler. Federasyon, ülke kotası kazanıldıktan sonra olimpiyatlara katılacak sporcuyu milli olimpiyat komitesi aracılığıyla bildirir. Tüm olimpik federasyonlarda olduğu gibi Türkiye Taekwondo Federasyonu da, her zaman ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek amacıyla performansı daha iyi sporcuyla organizasyonlarda temsil edilmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle teknik ekip değerlendirmelerini yaparak iyi performans ortaya koyan sporcuları tercih etmektedir. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sporcu seçiminde de bu yol kullanılmıştır. Aynı kiloda mücadele eden iki milli sporcumuzun olimpik puanları birbirlerine çok yakın olmakla birlikte İrem Yaman'ın kazandığı puanların çoğu olimpik sıklet olmayan 62 kiloda, Hatice Kübra İlgün'ün almış olduğu puanların tamamı ise 57 kilo olimpik sıklet müsabakaları sonucu toplanmıştır. Bu bilgiler ışığında yapılan değerlendirmeler sonucunda; federasyonumuzca 23 Ekim 2019 tarihinde bir açıklama yapılarak; 'Olimpik sıralamada İlk 5'te birden fazla sporcumuz bulunan sıkletlerde, Aralık ayında Rusya'da yapılacak olan Grand Prix Final Müsabakasında daha başarılı olan sporcu puan durumuna bakılmaksızın ülkemizi Olimpiyat Oyunlarında temsil edecektir" ifadelerini kullanmış ve bu husus yarışma tarihinden 1.5 ay önce ilan edilerek her iki sporcumuza da bildirilmiştir. Bu konuda sporcularımız tarafından bu karara herhangi bir itirazda bulunulmamamıştır. Olimpiyat Oyunlarındaki mücadeleye en eşdeğer organizasyonlar Grand Prix müsabakalarıdır. Grand Prix Finalinin olimpiyat oyunlarından daha zorlu olduğu bilinmektedir. Grand Prix Finali'nde olimpik sıralamadaki en iyi 16 sporcu yer alırken, olimpiyatlardaki 16 sporcu dağılımında kıta kontenjanlarından dolayı daha zayıf sporcular da yer alabilmektedir. Dolayısıyla Grand Prix Finali en güçlü olimpiyat provasıdır ve bu ölçekte bir organizasyon olimpiyat oyunlarına kadar yapılmayacaktır. Bu nedenle birbirine denk gördüğümüz değerli iki sporcumuz arasındaki seçimin bu organizasyonda yapılması adaletli olarak değerlendirilmiştir. Yaygın olan bu tercihe benzer bir örnek; Güney Kore'nin iki sporcusu arasındaki son 3 maçlık sonuca göre olimpiyatlarda ülkesini temsil edecek sporcuyu belirlemesidir. İki milli sporcumuzun 2019 yılı 57 kilo olimpiyat kotası sıralamasını etkileyecek Grand Prix müsabakaları performanslarına baktığımızda; Hatice Kübra İlgün'ün 4'ü Grand Prix olmak üzere katıldığı tüm organizasyonlarda madalya kazandığı görülmektedir. İrem Yaman son 4 Grand Prix'in 2'sine sakatlığı nedeniyle katılmamış, katıldığı 2 Grand Prix'te ise madalya kazanamamıştır. Hatice Kübra İlgün, bu süreçte 4 Grand Prix'te de madalya kazanmıştır. Federasyonumuzca seçme yapılacağı belirtilen 2019 Rusya Grand Prix Finali'nde yapılan müsabakada Hatice Kübra İlgün, İrem Yaman'ı mağlup etmiş ve turnuva sonunda da gümüş madalya kazanmıştır. İki milli sporcumuzun birbirleriyle yaptıkları müsabakaları incelediğimizde, Hatice Kübra İlgün'ün İrem Yaman'a karşı 2-1 üstünlüğü bulunmaktadır. Tüm bu bilgiler incelendiğinde 2020 Tokyo Olimpiyatları 57 kilo kategorisinde ülkemizi temsil etmek üzere Hatice Kübra İlgün belirlenmiştir.Her iki sporcumuz da ülkemizin milli değeri olup, daha büyük başarılara imza atacaklarına olan inancımız tamdır. Sporcumuz İrem Yaman'ın 'Olimpiyatlarda başarı kazanma odaklı' basın açıklamasını anlayışla karşılamakla birlikte bu sürecin her iki sporcumuzun bilgileri dahilinde yürütüldüğü ve Tokyo 2020'de ülkemizi kimin temsil edeceği hususunun bu doğrultuda belirlendiğini kamuoyuna saygıyla bildiririz.

