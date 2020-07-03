HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'den Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy'a ziyaret

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'den Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy'a ziyaret
03.07.2020 13:05 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:26

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Metin Şahin, kısa bir süre önce Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Metin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Şahin'e Türkiye Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek sporculardan Rukiye Yıldırım ve Nafia Kuş ile Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Altın da eşlik etti.

Samimi bir ortamda geçen toplantıda başkan Şahin, federasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Şahin, nihai hedeflerinin olimpiyat oyunları olduğunu vurgulayarak, her zaman olduğu gibi Türkiye'yi Tokyo'da da en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Rektör Aksoy, Türkiye Tekvando Federasyonunun başarılarını yakından takip ettiğini belirterek, başkan Şahin ve beraberindekileri kutladı.

Kendisinin de sporculuk geçmişi olduğunun altını çizen Aksoy, Selçuk Üniversitesinin spor ve eğitimde marka üniversiteler arasında yer aldığını ve bunu daha da ileriye taşımak istediklerini aktardı.

Ziyarette milli sporcularla yakından ilgilenen Aksoy, tüm olanaklarıyla sporcuların yanında olacaklarının mesajını da verdi. Ziyaretin sonunda başkan Şahin, Aksoy'a ziyaretin anısına milli takım forması hediye etti.

Metin Şahin ve beraberindekiler daha sonra Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Ersöz ve Prof. Dr. Emrullah Eken ile Genel Sekreter Yardımcısı Hikmet Özdemir'i de ziyaret etti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti Spor
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti Spor
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz Spor
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo var Spor
Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo...
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak Spor
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu Spor
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi...
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu, hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu, hastaneye götürülerek karantinaya alındı
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü
Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi, 41 kişi yaralandı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi, 41 kişi yaralandı
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Son dakika: Elektrikte ağustosta Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Son Dakika: Sakarya Hendek'teki patlama sonrası Kızılay Başkanı'ndan kimyasal gaz uyarısı
Son Dakika: Sakarya Hendek'teki patlama sonrası Kızılay Başkanı'ndan kimyasal gaz uyarısı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı
Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı
Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali'den vatandaşlara uyarı geldi: Tedbirli olun
Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali'den vatandaşlara uyarı geldi: Tedbirli olun
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Esra Erdoğan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Cenk Eren Seda Sayan Ebru Şallı Bülent Ersoy
Spor Falcao İrfan Buz Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Ivan Obradovic
Daha Fazla Karar Milli Temmuz Ankara
Şu an buradasınız: Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'den Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy'a ziyaret - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 13:26:14. #1.15#
title