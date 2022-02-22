Tekvando: Dünya Başkanlık Kupası

Arnavutluk'ta düzenlenen Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda büyükler kategorisinde müsabakalar sona erdi.

Avrupa Tekvando Birliği tarafından Durres kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, büyükler kategorisi müsabakalarının son gününde 5 sıklette karşılaşmalar yapıldı. Bugün tatamiye çıkan 10 milli sporcu, madalya alamadı.

Türkiye, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren organizasyonun ilk iki gününde, büyükler kategorisinde 3 altın ve 4 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanmıştı.

Milli sporculardan Nafia Kuş, Merve Dinçel ve Emine Göğebakan altın, Rukiye Yıldırım, Hatice Kübra İlgün, Görkem Polat ve Ferhat Can Kavurat bronz madalyanın sahibi olmuştu.