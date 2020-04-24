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Tekvando antrenörü, Kovid-19 nedeniyle evde online antrenman yaptırıyor

Tekvando Milli Takımı ve Kastamonu Tekvando Akademi Spor Kulübü antrenörü Numan Haçat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerden dolayı sporcuları ile bir araya gelemediği için, antrenmanları telekonferans yöntemiyle gerçekleştiriyor.

24.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:09
Tekvando antrenörü, Kovid-19 nedeniyle evde online antrenman yaptırıyor

Tekvando Milli Takımı ve Kastamonu Tekvando Akademi Spor Kulübü antrenörü Numan Haçat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerden dolayı sporcuları ile bir araya gelemediği için, antrenmanları telekonferans yöntemiyle gerçekleştiriyor.

Kastamonu'da koronavirüs salgını sonrası salon çalışmalarına ara vermek zorunda kalan Numan Haçat, çareyi sporcularına online idman yaptırmakta buldu. Bilgisayar üzerinden sporcularıyla bağlantı kuran Haçat, neler yapmaları gerektiğini bu şekilde aktarıyor.

Haftada 3 gün 35 kişiyle online antrenman yapan Haçat, sporcularının verilen görevi yerine getirip getirmediğini de bilgisayardan takip ediyor.

Haçat: "Antrenmanlarımızı evde yapıyoruz"

Numan Haçat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006'dan bu yana milli takıma 30'un üzerinde sporcu kazandırdığını söyledi.

Sporcuların da salgın sürecinden olumsuz etkilendiğine işaret eden Haçat, "Ülkemiz ve dünyanın içinde bulunduğu bu zor dönemde devletimizin çağrısına uyarak, biz de sporcularımızla evde kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu dönemi sorunsuz atlatmak istediklerini vurgulayan Haçat, şunları kaydetti:

"Evde bulunduğumuz dönemde sporcularımızın antrenmansız kalmaması, daha zinde şekilde bu sıkıntılı süreci atlatmaları için telekonferans yöntemiyle çalışmalara devam ediyoruz. İnşallah bu süreci atlattığımızda, formda bir şekilde normal antrenmanlara başlayacaklar. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da güzel başarıları tekrar edeceğiz. Şimdilik sporcularımızla birlikte, 'Evde kal Türkiye.' diyoruz ve antrenmanlarımızı evde yapıyoruz."

Tekvando antrenörü, Kovid-19 nedeniyle evde online antrenman yaptırıyor

Kaynak: AA

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