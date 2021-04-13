Tekvando antrenörü Hakan öğretmen okulun bodrum katında milli sporcular yetiştiriyor

Düzce'de bilişim teknolojileri öğretmeni ve tekvando antrenörü Hakan Şengönül, mesaisinden arta kalan vaktini spor salonuna çevirdiği okulun bodrum katında milli sporcular yetiştirmeye harcıyor.

Düzce'de bilişim teknolojileri öğretmeni ve tekvando antrenörü Hakan Şengönül, mesaisinden arta kalan vaktini spor salonuna çevirdiği okulun bodrum katında milli sporcular yetiştirmeye harcıyor.

Yaklaşık 8 yıl önce Erzurum'dan Düzce'deki Yeşiltepe Ortaokuluna bilişim teknolojileri öğretmeni olarak atanan 38 yaşındaki Şengönül, tekvando antrenörü olduğu için okul idaresine bu alanda çalışma yapabileceğini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve idarecilerin desteğiyle okulun atıl durumdaki 130 metrekarelik bodrum katını spor salonuna dönüştüren Şengönül, derslerinden arta kalan zamanlarını sporcu olmak isteyen öğrencilerine ayırdı.

Velilerin de desteğini arkasına alarak Mert Asya Gençlik ve Spor Kulübünü kuran Şengönül, 7 yılda milli takıma 11 sporcu kazandırdı.

Sporcularıyla 40 Türkiye derecesi almayı başaran Şengönül, öğrencilerinin dünya ve Avrupa şampiyonalarında iyi dereceler alması için mücadelesini sürdürüyor.

"Hedefe sıkı şekilde bağlıyız"

Hakan Şengönül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerine tekvando eğitimi vermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Şimdiye kadar 11 milli sporcu yetiştirip 40 Türkiye derecesi elde ettiklerini aktaran Şengönül, "En son 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda sporcumuz Semih Özer, kendi kilosunda şampiyon olarak milli takımda görev almaya hak kazandı. Amacımız, dünya ve Avrupa şampiyonlukları elde etmek." diye konuştu.

Sporcularıyla üç gün okulun bodrum katında, iki gün Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait tesislerde çalışmaya devam ettiklerini belirten Şengönül, bu süreçte kendilerine destek olan Gençlik ve Spor İl Müdürü İhsan Yazıcı ile İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'e teşekkür etti.

Şengönül, dünya şampiyonluğu hedeflerine sıkı şekilde bağlı olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Semih, gençler kategorisinde yarışan bir sporcu. Hedefimiz büyüklerde de milli takımda yer almak. Avrupa ve dünya şampiyonalarında birinci olmak, bayrağımızı göndere çekmek, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. Hedefimiz, olimpiyatlara kadar arkadaşlarımızla gidebilmek. Semih'le birlikte takımımızda şu anda Hatice Kolçak, Özhan Öztürk, Melihcan Demircan, Demet Yılmaz, İrem Miray Degeç, aktif olarak milli takımda devam eden sporcularımız. Altyapıdan da sporcularımız yetişiyor. Onlar da abilerini ve ablalarını örnek alarak kendilerine hedef koyuyor."

Mart ayında İstanbul'da gerçekleştirilen 8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Semih Özer de hedeflerinin yüksek olduğunu belirterek, "Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefliyorum. Ülkemizi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş