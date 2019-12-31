Teksüt Bandırma, Türkiye Kupası'nda iddialı

31.12.2019 19:44 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:16

Bandırma Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç, kimsenin favori olarak görmediği takımları Teksüt Bandırma'nın, Türkiye Kupası'nda sürpriz yapabileceğini söyledi.

Teksüt AŞ yöneticileri, takım oyuncuları, altyapı sporcuları ve kulüp personeli, Bandırma'daki bir davet salonunda gerçekleştirilen yeni yıl yemeğinde bir araya geldi.

Burada konuşan Teksüt AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Arınık, çeyrek asırlık mazisi başarılarla dolu bir kulübün marka sponsoru olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

TOFAŞ maçında hem yılı galibiyetle sonlandırdıklarını hem de Türkiye Kupası'na katılmaya hak kazandıklarını anımsatan Arınık, "İnanıyorum ki, yeni yılda da hem ligde hem kupada önemli başarılara imza atacağız. Yeni bir yıl, umut demek, yeni heyecanlar demek. Ülkemizin her şehrinden genç yetenekli oyuncular kulübümüzün altyapısında yer almak için geliyorlar. Altyapısıyla, gençleriyle ve hırslı oyun stiliyle ligde öne çıkan, kalitesi ve karakteri oturmuş bir takım olması şahsımı gururlandırmaktadır." diye konuştu.

Kulüp Başkanı Özkan Kılıç da çok mutlu olduklarını ifade etti. A takımlarının çok onurlu bir galibiyet alarak Türkiye Kupası'na katılmayı garantilediğini anlatan Kılıç, "Bandırma Kırmızı Basketbol Takımı'mız da çok iyi bir galibiyet aldı. Gençler ligi takımımız da her sene solduğu gibi başarılarına devam ediyor. İnşallah bu başarılarımıza 2020 yılında da devam edeceğiz. Kimsenin favori olarak görmediği bu takım, belki de Türkiye Kupası'nda büyük bir sürpriz yapacak. Önemli olan bu büyük ailemiz ve birlikteliğimiz. Başarı, dostluk, kardeşlik ve aile olunduğunda geliyor. İnşallah 2020 yılının hem ülkemiz hem de kulübümüz için iyi geçmesini temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Etkinlik, sporculara, personele ve çocuklara Teksüt firması tarafından hazırlanan çeşitli hediyelerin dağıtılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA