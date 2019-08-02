Teksüt Bandırma, Shelton ile yeniden anlaştı
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Teksüt Bandırma, geçen sezonun ortasında kadrosuna kattığı ABD'li D.J. Shelton ile yeni sözleşme imzaladı.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Teksüt Bandırma, geçen sezonun ortasında kadrosuna kattığı ABD'li D.J. Shelton ile yeni sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Geçen sezona Belarus'un Tsmoki-Minsk takımında başlayan Shelton, burada çıktığı 12 maçta 14,6 sayı ve 7 ribaunt ortalamaları yakaladı.
ABD'li oyuncu, geçen yılın aralık ayında transfer olduğu Bandırma ekibinde, forma giydiği 23 lig maçında 13 sayı, 6,2 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de 9 karşılaşmaya çıkan Shelton, 11,6 sayı, 5,2 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.
Kaynak: AA
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