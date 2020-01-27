Teksüt Bandırma, Polonya temsilcisi Anwil'e konuk oluyor

27.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:30

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 13. hafta maçında Teksüt Bandırma, yarın Polonya temsilcisi Anwil'e konuk olacak.

Mistrzow Spor Salonu'nda TSİ 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Fernando Calatrava (İspanya), Tanel Suslov (Estonya) ve Blaz Zupancic (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.

Grupta 6 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan Teksüt Bandırma, averajla 4. sırada yer alıyor. Anwil ise 5 galibiyet ve 7 yenilgiyle 6. basamakta bulunuyor.

Teksüt Bandırma, geçen hafta konuk ettiği Almanya temsilcisi RASTA Vechta'yı 82-70 mağlup ederken, Anwil ise deplasmanda Belçika'nın Telenet Giants takımına 99-87 mağlup oldu.

İki takım arasında Teksüt Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Anwil, 87-86 kazanmıştı.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü sezonunu geçiren ve geride kalan aylarda açıklanan istatistiklerde ligin en başarılı 3. takımı olan Bandırma ekibi, geçen yıl bu organizasyonda son 16 turunda oynama başarısı göstermişti.

Kaynak: AA