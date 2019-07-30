Teksüt Bandırma, Omar Prewitt ile anlaştı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Teksüt Bandırma, ABD'li oyuncu Omar Prewitt ile anlaştı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Teksüt Bandırma, ABD'li oyuncu Omar Prewitt ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık anlaşma imzalandı.
2,01 metre boyundaki oyuncu, geçen sezon Polonya ligi ekiplerinden Legia Varşova'da forma giydiği 30 karşılaşmada 18,3 sayı ve 6,1 ribaunt ortalamaları ile mücadele etti.
Kaynak: AA
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