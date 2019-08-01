Teksüt Bandırma, Jaime Smith ile anlaştı
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Teksüt Bandırma, ABD'li oyuncu Jaime Smith ile anlaştı.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Teksüt Bandırma, ABD'li oyuncu Jaime Smith ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık anlaşma imzalandı.
Geçen sezonu İtalya ligi takımlarından Dinamo Sassari'de geçiren ABD'li oyun kurucu, çıktığı 38 karşılaşmada 11,4 sayı, 1,4 ribaunt ve 3,7 asist ortalamaları ile mücadele etti.
Kaynak: AA
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