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Teksüt Bandırma deplasmanda güldü

Teksüt Bandırma, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 5'inci maçında deplasmanda Rasta Vechta'yı 81-73 mağlup etti.

12.11.2019 23:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 23:58
Teksüt Bandırma deplasmanda güldü

Teksüt , Şampiyonlar Ligi B Grubu 5'inci maçında deplasmanda Rasta Vechta'yı 81-73 mağlup etti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Teksüt Bandırma deplasmanda temsilcisi Rasta Vechta'ya konuk oldu. Maça savunmada etkili başlayan Bandırma ekibi, ilk periyodu 18-13 önde kapattı. İki takımında hücumda etkili olduğu 2'nci çeyrekte üstünlüğünü koruyan Teksüt Bandırma, soyunma odasına 39-37 önde girdi. 3'üncü periyotta savunmada rakibine kolay atış şansı tanımayan deplasman ekibi, karar periyoduna 60-51 önde girdi. Son periyotta da rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Teksüt Bandırma, karşılaşmadan 81-73'lük skorla galip ayrıldı ve gruptaki 2'nci galibiyetini elde etti.Teksüt Bandırma'da Tyler Kalinoski 20 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi olurken Omar Prewitt de 17 sayıyla mücadele etti.


Kaynak: DHA
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