TEKSÜT Bandırma'da yeni sezon hazırlıkları

26.08.2019 21:30

Gelecek sezon Basketbol Süper Ligi ile FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek TEKSÜT Bandırma takımının sezon öncesi hazırlık maçı programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon çalışmalarına 15 Ağustos'ta TEKSÜT Kara Ali Acar Spor Salonu'nda antrenmanlarla başlayan yeşil-beyazlı takım, 5 Eylül'e kadar hazırlıklarına devam edecek.

TEKSÜT Bandırma, ayrıca sezon öncesinde yurt dışında ve yurt içinde hazırlık maçları yapacak.

Brose Bamberg'in davetlisi olarak 6 Eylül'de Almanya'ya gidecek TEKSÜT Bandırma, 7 Eylül'de Almanya'nın köklü takımlarından Brose Bamberg ile ilk hazırlık maçını oynayacak.

Bandırma temsilcisi daha sonra 8 Eylül'de yine Almanya takımlarından MHP Riesen ile karşılaşacak.

Yeşil beyazlı takım, hazırlık döneminde Antalya'da Gloria Sport Arena'da 11-15 Eylül'de kampa girerek burada 3 hazırlık maçı oynayacak. TEKSÜT Bandırma, 2019 Gloria Cup Turnuvası'nda Anadolu Efes, CSKA Moskova, Galatasaray Doğa Sigorta, TOFAŞ ve Zalgiris Kaunas takımlarıyla birlikte yer alacak.

Bandırma ekibi Gloria Cup'ta 11 Eylül'de TOFAŞ, 13 Eylül'de THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. Gloria Cup'ta grupta oynanacak maçların sonuçlarına göre yeşil beyazlılar, Anadolu Efes, TOFAŞ veya Zalgiris Kaunas takımlarından biriyle 15 Eylül'de son maçını oynayarak İstanbul'a geçecek.

Sezon öncesi son hazırlık maçlarını 18-21 Eylül'de İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek TÜBAD Turnuvası'nda oynayacak TEKSÜT Bandırma, burada da Beşiktaş Sompo Sigorta, Galatasaray Doğa Sigorta ve Türk Telekom ile karşılaşacak.

TEKSÜT Bandırma, 21 Eylül'de TÜBAD'da oynayacağı son maçtan sonra Bandırma'ya dönerek ligin ilk haftasında sahasında oynayacağı Pınar Karşıyaka maçının hazırlıklarına başlayacak.

Kaynak: AA