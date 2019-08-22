22.08.2019 19:26

- Teksüt Bandırma BK'nın sağlık sponsoru VM Medical Park Bursa oldu

BURSA - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TEKSÜT Bandırma BK ile VM Medical Park Bursa Hastanesi, sağlık sponsorluğu alanında işbirliğine gitti.

VM Medical Park Bursa Hastanesi ile Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden TEKSÜT Bandırma Basketbol Kulübü, güçlerini birleştirdi. Sağlık sponsorluğu işbirliğine yönelik protokol, hastanede yapılan törenle imzalandı. Sporda rekabet için sağlık sponsorluğunun oynadığı rolün önemine değinen VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, "Özellikle Avrupa kupalarında sahne alan, branşı ne olursa olsun, tüm kulüplerimizin göğsümüzü kabartan başarılara imza atmaları için herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Bu anlamda MLP Sağlık Grubu olarak biz bu sorumluluğun bilincinde olarak hareket ediyoruz. Sezon öncesi ve sezon boyunca sporcuların iyi bir sağlık kontrolünden geçmeleri, tedavilerinin alanında uzman hekimlerce multidisipliner olarak yapılması hem kulüpler hem de bizim için önemli. Sadece TEKSÜT Bandırma değil birçok branşta hem grup hem de Bursa hastanemiz özelinde çok sayıda kulübün sağlık sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Bu ülkenin sportif başarısı için mücadele eden her kulüp, bizim doğal paydaşımızdır. Kazanan, Türk Basketbolu olsun inşallah" diye konuştu.

TS Bandırma BK Sportif Direktörü Turgay Çataloluk da "VM Medical Park Bursa ailesine sporcuya, sporcu sağlığına gösterdikleri önemden ve verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu sezon isim değişikliğiyle birlikte yolculuğumuza yeni bir yön verdik. Aynı şekilde Medical Park ile de omuz omuza çalışmaya başladık. Geleneği olan bir kulübüz. Medical Park da böyle bir sağlık kuruluşu. Bu birlikteliğin uzun yıllar devamını arzuluyoruz" dedi.

TS Bandırma BK Genel Menajeri Turgay Zeytingöz ise "Türkiye'nin en yaygın sağlık kuruluşu olan Medical Park ailesiyle çok güzel bir işbirliğine girdik. İnşallah çok sağlıklı bir sezon geçiririz ama aklımızda bu sağlık kuruluşunun varlığını hissediyor olmak bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA