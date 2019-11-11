Teksüt Bandırma, Alman temsilcisi Rasta Vechta'ya konuk olacak
Basketbol FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Teksüt Bandırma, yarın Alman temsilcisi Rasta Vechta'ya konuk olacak.
Basketbol FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Teksüt Bandırma, yarın Alman temsilcisi Rasta Vechta'ya konuk olacak.
Müsabaka yarın TSİ 22.00'de Rasta Dome Spor Salonu'nda oynanacak.
Teksüt Bandırma, geçen hafta Bandırma'da konuk ettiği Yunanistan temsilcisi AEK'ye 68-50 mağlup olurken Rasta Vechta ise deplasmanda Telenet Giants Antwerp'i 81-74 yenmişti.
Grupta 5. hafta maçları öncesi tek galibiyeti bulunan Teksüt Bandırma 7'nci, yaptığı karşılaşmaların üçünü kazanan Rasta Vechta ise 3. sırada yer alıyor.