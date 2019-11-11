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Teksüt Bandırma, Alman temsilcisi Rasta Vechta'ya konuk olacak

Basketbol FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Teksüt Bandırma, yarın Alman temsilcisi Rasta Vechta'ya konuk olacak.

11.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:12
Teksüt Bandırma, Alman temsilcisi Rasta Vechta'ya konuk olacak

FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci hafta maçında Teksüt , yarın Alman temsilcisi Rasta Vechta'ya konuk olacak.

Müsabaka yarın TSİ 22.00'de Rasta Dome Salonu'nda oynanacak.

Teksüt Bandırma, geçen hafta Bandırma'da konuk ettiği Yunanistan temsilcisi AEK'ye 68-50 mağlup olurken Rasta Vechta ise deplasmanda Telenet Giants Antwerp'i 81-74 yenmişti.

Grupta 5. hafta maçları öncesi tek galibiyeti bulunan Teksüt Bandırma 7'nci, yaptığı karşılaşmaların üçünü kazanan Rasta Vechta ise 3. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
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