Tekstilkent'te sona gelindi

Erzurum Valisi Okay Memiş, 2 bin kişinin istihdam edileceği Tekstilkent fabrikalarındaki çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden fabrika inşaatlarının kısa sürede bitirilmesini isteyen Vali Memiş, "Tek amacımız vatandaşımızın evine helal yönden ekmek götürebilmesini sağlamak." dedi.

Erzurum'da göreve başladığı günden itibaren işsizlik konusunu sık sık gündeme getiren ve sorunun çözümü için önemli çalışmaların altına imza atan Vali Okay Memiş, bir projeyi daha bitirme aşamasına getirdi.

2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Tekstilkent fabrika inşaatlarını gezen Vali Okay Memiş, çalışmaları yerinde inceledi. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Memiş, son aşamaya gelen binaların bir an evvel tamamlanması konusunda talimat verdi.

"Her sokağa çıkışımızda vatandaşlarımız bizlerde iş istiyor. Bu da beni bir şehrin valisi olarak vicdanen rahatsız ediyor" diyen Vali Okay Memiş, "Bizlerin görevi vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve ekonomik anlamda rahat edebilecekleri yaşanır bir ortam sağlamaktır. İnsanlarımız bizden iş istiyor, buna duyarsız kalamayız. Vatandaşımıza helal yönden iş imkanı sağlayıp, şehrin işsizlik oranının aşağı çekmek istiyoruz. İlk etapta 2 bin kişinin çalışacağı fabrikalarda çıkacak ürünler önemli markaların tezgahlarında yerini alacaktır. Bizi heyecanlandıran bir proje, bu yüzden çok önemsiyor, bir an evvel bitirilmesi için sıkı takip ediyoruz. Fabrikaların büyük kısmı tamamlandı. İnşallah en kısa süre içerisinde açılışlarını yapıp, üretime başlayacağız" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA