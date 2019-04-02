Tekstilin lider oyuncuları “Let’s Meet in Bursa” dedi

Tekstil sektörünün lider oyuncularını bir araya getiren Bursa Textile Show Fuarı Merinos AKKM'de ikinci kez kapılarını "Let's Meet in Bursa" sloganıyla açtı.

Tekstilin lider oyuncuları “Let’s Meet in Bursa” dedi

Tekstil sektörünün lider oyuncularını bir araya getiren Bursa Textile Show Fuarı Merinos AKKM'de ikinci kez kapılarını "Let's Meet in Bursa" sloganıyla açtı. 2020 ilkbahar-yaz kumaş ve aksesuar koleksiyonlarının beğeniye sunulduğu fuar, 40 ülkeden 400'e yakın yabancı iş profesyonelini ağırlıyor.

Kaynak: Dunya.com

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