Tekstili Merdiven Altında Öğrendi Memleketine Fabrika Kurdurdu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan terör olayları sebebiyle 1993 yılında işsizlikten ötürü Mardin'den İstanbul'a giden İbrahim Batuk, yıllar sonra doğduğu kentte bir tekstil fabrikası kurulmasına vesile oldu.

Merdiven altını atölyelerde tekstilin pek çok aşamasında çalışan Batuk, 2011 yılından beri Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Akkuş Tekstil Sanayi ve Anonim Şirketi'nin Genel Müdürlüğünü yapıyor.

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) tarafından düzenlenen, "Mardin ve Dicle Bölgesi Tekstil-Hazır Giyimde Yatırım Fırsatları ve Tanıtım Günleri" etkinliği kapsamındaki "Mardin ve Dicle Bölgesinin Sektörel Yatırım Potansiyeli" konulu sempozyumda konuşan Akkuş Tekstil Genel Müdürü Batuk, iş adamlarının bölgeye yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

Devletin, bölgede yatırım yapmak isteyen iş adamlarına ciddi teşvikler verdiğini, burada işletme kuran kişilerin uzun vadede kazançlı olacaklarını aktaran Batuk, ciddi bir potansiyelin yatırımcıları beklediğini vurguladı.

Bölge insanının iş imkanı sunanlara saygı duyduğunu belirten Batuk, kendi hikayesini şöyle anlattı:

"Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan olaylar yüzünden 1993 yılında İstanbul'a gittim. İstanbul'da bekar evlerinde kaldım. Sonra küçük bir atölyede 3-5 makineli bir yerde işe başladım. Burası tam anlamıyla merdiven altıydı. Öyle bir yer ki tepemize lağım suları damlıyordu. Burada yaklaşık bir yıl kadar çalıştım. 1994 yılı boyunca bahsettiğim bu merdiven altı atölyede çalıştım, sonra başka bir yere geçtim. Orası da merdiven altıydı ama nispeten daha iyiydi ve başımıza lağım suları damlamıyordu. Yine de o zaman ki şartlarda kötü bir yer sayılırdı. Bu çalıştığım ikinci yer büyümeye başladı."

"Küçük atölye dev bir firmaya dönüşünce bizler de bununla beraber yükselmeye başladık" diyen Batuk, "Çıraklıkla başladığım bu ikinci işimde 17 sene çalıştım. Şu anda çalıştığım Akkuş firmasının sahipleri aslen Mardinlidir. Firma sahipleri Mısır'da yatırım yapmayı düşünüyorlardı. Mısır'dan vazgeçtikten sonra bir ara Karabük'e yatırım yapma düşüncesine kapılıyorlar. Ardından memleketlerine yatırım yapma düşüncesi ağır basıyor. 2010 yılında bölgeye yatırım yapan iş adamları için de teşvik verilmiyordu. Kendileri pek çok alanda faaliyet gösteren kardeşler, buraya gelmeyince ben geldim. 2011 yılında Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 bin 500 metrekare kapalı alanda bir tekstil fabrikası kurduk. O zaman 35 kişi ile işe başladık. Şu anda 270 eleman çalışıyor." diye konuştu.

Avrupa'daki birkaç ülkeye ihracat yaptıklarını ve bölgedeki en kurumsal firmalardan biri olduklarını ifade eden Batuk, şöyle devam etti:

"Sadece kot pantolon ve mont üretiyoruz. Tamamıyla profesyonel bir anlayışla yönetilen ve üretim yapan bir firmayız. İlimizde yüzde 25 oranında bir işsizlik var. Gençlerimizin yapacak işleri yok. ya iş bulmak için batıdaki illere gidecekler ya da farklı yollara sapacaklar. Bu gençlerin kötü yollara tevessül etmemeleri için yatırımcıların buraya gelmeleri lazım. Bununla beraber kadın istihdamının da önü açılmış olacak."

Güneydoğu bölgesindeki illere yatırım yapacak iş adamlarının ilk etapta kazanmalarının biraz güç olduğunu, 1-1,5 yıl sabır gösterdikten sonra çok iyi kazanmalarının mümkün olduğunu anlatan Batuk, "Devletin verdiği en büyük teşvik sigorta primi teşvikleridir. İşveren SGK priminin sadece yüzde 10'ünü ödüyor. Emeğin yoğun olduğu tekstil sektöründeki iş adamları genellikle sigorta primlerinde sıkıntı yaşıyorlar. Devlet sunduğu teşvik imkanlarıyla iş adamlarına kolaylık sağlıyor. Biz de insanlara 'gelin burada yatırım yapın. Uzun vadede çok kazançlı çıkacaksınız' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Firmalarında asla sigortasız işçi çalıştırmadıklarını vurgulayan Batuk, şunları aktardı:

"Bizim çalışma saatlerimiz tamamıyla standartlara uygundur. Cumartesi, pazar ve resmi tatillerde çalışmıyoruz. Çalışanlarımızın yıllık izinleri var. 1 Mayıs hangi güne denk gelirse gelsin o günü tatil yaparak personelimizle pikniğe gidiyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz yıl sonu etkinlikleri yapıyoruz. Çalışanlarımızın tiyatro gösterileri oluyor. Biz çalışanlarımızı böyle memnun ediyoruz. Eğer çalışanların gönlüne girerseniz kazanırsınız. Bölgede bir iklim oluşmuştur. Devlet imkan sunarken öncelikle batıda iş yapan Mardinlileri sonrasında ise bölge ayrımı yapmaksızın herkesi buraya yatırım yapmaya çağırıyorum."

Başlangıçta çalışacak eleman bulmakta güçlük çektiklerini, bu sorunu çözmek için köy köy dolaşarak işsiz genç kız ve erkeklere iş teklifinde bulunduklarını, onları ikna ettikten sonra da bir eğitimden geçirdiklerini söyleyen Batuk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her cefanın bir sefası olur mutlaka. Şu anda artık eleman sıkıntısı çekilmiyor. Buradaki tekstil firmalarında iş öğrenmiş insanlar var. Ayrıca bölge insanı AŞ ve iş sağladığınız gördüklerinde saygı gösteriyor ve çocuklarını severek gönderiyorlar. Bize önce gelmekte tereddüt edenler şimdi akrabalarını getirmeye çalışıyorlar. Günlük üretimimiz 7 bin civarında. Ürettiklerimiz, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Kendi adıma ifade edeyim: bölgemizde iş yapmaktan memnun ve mutluyuz. Gelecek iş adamlarımızın da memnun kalacaklarını düşünüyorum."