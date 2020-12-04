Tekstilde girişimcileri pandemi de engelleyemedi
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Tekstilde girişimcileri pandemi de engelleyemedi

04.12.2020 14:52 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:52
Tekstilde girişimcileri pandemi de engelleyemedi

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) genç girişimcileri sektöre kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiği Techxtile Start-Up Challenge girişimcilik programına, pandemiye rağmen rekor başvuru oldu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) genç girişimcileri sektöre kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiği Techxtile Start-Up Challenge girişimcilik programına, pandemiye rağmen rekor başvuru oldu. Geçtiğimiz yıl 104 projenin yarıştığı programa bu yıl yüzde 67 oranında artış ile 174 proje başvururken, 64 projenin kadın girişimcilerden gelmesi dikkat çekti. Bu yıl ilk kez kadın girişimcilere yönelik özel bir ödülün yer almasının ilgiyi artırdığı bildirildi.

Böyle bir ortamda 174 girişimci adayının programa başvurmasının sektörün geleceği için umut vaat ettiğini belirten UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Covid-19 pandemisi ile ilgili projelerin yanı sıra akıllı tekstiller, sanal gerçeklik, teknik tekstiller, sürdürülebilirlik, yapay zeka gibi alanlardan önemli sayıda projenin da başvuranlar arasında yer aldığını söyledi.

ilk değerlendirmenin ardından 36 proje programa devam etme hakkı elde ederken, 3 kadın girişimci bireysel, 4 kadın girişimci Ekip ve 6 kadın girişimci de AR-Ge Merkezi olmak üzere toplam 13 kadın girişimci ilk 36 içerisinde yerini aldı.

Bursa, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden projenin başvurduğu Techxtile Start-Up Challenge programının finali 16-17 Aralık tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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