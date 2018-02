Tekstilcilere "Mardin'e Yatırım" Çağrısı

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) tarafından düzenlenen "Mardin ve Dicle Bölgesi Tekstil-Hazır Giyimde Yatırım Fırsatları ve Tanıtım Günleri" kapsamında bir araya gelen iş adamlarına, "Mardin'e yatırım" çağrısı yapıldı.

Mardin'deki Dicle Kalkınma Ajansı'nda (DİKA) gerçekleşen, İstanbul, Ankara ve İzmir'den çok sayıda iş adamının katıldığı etkinlikte, bölgenin son yıllarda atılan adımlarla yatırımlar için çok uygun hale getirildiği ifade edildi.

Burada iş adamlarına hitap eden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, kentte çok şeyin değiştiğini, ortamın her sektör için uygun hale getirildiğini anlattı.

Birinci Organize Sanayi Bölgesi'nin tam kapasiteyle çalıştığını, İpek Yolu'na çok yakın bir yerde ikinci bir Organize Sanayi Bölgesi yapılacağını vurgulayan Yaman, "Sizlerin müracaatlarını bekliyoruz. Şu ana kadar cazibe merkezleri için DİKA Başkanlığımıza 300'ün üzerinde müracaat oldu. Ancak hükümetimiz konsept değiştirdi. Şimdi daha farklı bir teşvikle sizlere destek verilmiş olacak. O nedenle yatırımlarınızı bekliyoruz. İkinci OSB'yi yeni yatırımlarınız için bekletiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

- "Bölgede olağan belediyecilik başladı"

Midyat ve Nusaybin ilçelerinde de OSB açmak için hazırlıklarının devam ettiğini aktaran Yaman, şunları kaydetti:

"Bölgenin gıda ve tekstil sektöründe havzası var. Hemşehrilerimizin de hem burada hem de il dışında yatırımları bulunuyor. Tekstil sektöründe ne kadar makine alırsanız o kadar insana istihdam sağlıyorsunuz. Bu çok önemli. Bölgemizde işsizlik oranı yüksek. Bu kamu kurumlarındaki istihdamlarla giderilemez. Onun için sizlerin yatırımlarıyla inşallah bunu gidereceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak ciddi yatırımlar yaptık, elimizden geldiğince de iş adamlarına destek sunmaya çalıştık. Bildiğiniz gibi 'Olağanüstü Hal Belediyeciliği' diye bir algı yapılıyordu. Aslında bizden öncekiler 'Olağanüstü Hal Belediyeciliği'ni hiçbir şey yapmayarak göstermişler. Bizler ise olağan belediyecilik yapıyoruz. Sokak hayvanlarından, Dargeçit'teki bir engellinin ihtiyacına kadar her şeyi gideriyoruz. Her şeyini düşündüğümüz bir şehirdir Mardin. Bunu bilin. Herkese yüz yüze dokunuyoruz. Dört dilde hizmet veriyoruz. Birkaç ay içinde şehirdeki herkes ile yüz yüze görüşmüş olacak ve bütün ihtiyaçlarını öğrenmiş olacağız. Bu anlamda yerel yönetimler ciddi katkı sağlıyor. Artık bölgede olağan belediyecilik başladı. Burada hem sizler hem çocuklarınız için her şey var. Onun için sizlerin yatırımlarını bekliyoruz. İlimize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz."

- "Gelecek kuşaklara aydınlık yarınlar bırakmak istiyoruz"

MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk ise tekstilin Türkiye'deki toplam ihracatın yüzde 20'sini tek başına gerçekleştirdiğini belirterek, "Iğdır ve Van'dan sonra bugün de Mardin'de bir araya geldik. Bununla aslında Türkiye'nin doğusu ile batısını tanıştırmak, ülkenin bütün değerleriyle birlikte neler yapabileceğimizi konuşmak istiyoruz. Bu şekilde gelecek kuşaklara aydınlık yarınlar bırakmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Hazır giyimin sermayenin toplandığı, emeğin yoğun olduğu, kadın istihdamının öncelendiği bir sektör olduğuna dikkati çeken Öztürk şunları söyledi:

"MHGF, Türkiye'nin dünyada 200'e yakın ülkeye ihracat yaptığı bir sektördür. Bu ülke için bizim çok fırsatımız, şansımızı ve değerlerimiz var. Ne kadar çok değerli fırsat sahibi olduğumuzu fark ettirmek için Mardin'deyiz. Üreten bir toplum oluyoruz. Üreten toplum ise kavga eden değil, barıştan olur. Bu salonda üreten Türkiye var. Sevgiyi, saygıyı çoğaltan, takdir etmek, takdir edilmek isteyen Türkiye var. Bir şeye inanıyoruz, onu sevda haline getirip içselleştiriyoruz. Bütün olanaklarla yola çıkıp sevdamızı gerçekleştiriyoruz."

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu üyelerine "insanlarınıza dokunma konusunda cesaretinizi ortaya koyun." diye seslenen Öztürk, sözlerini, "Türkiye'yi sevdiğinizi biliyorum ama gidip görmediğiniz hiçbir yer size ait değildir. Fırsatınız ve olanaklarınız var bunu iyi biliyorum. Ülkenizi gezin ve yatırım yaparak insanlarınıza dokunmaya özen gösterin." diye tamamladı.

- "Yatırım yaparak ülkemize daha fazla katkı sağlayabiliriz

Türk Girişim ve İş Dünyası Federasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Tarkan Kadooğlu da tekstil sektörünün Türkiye ekonomisine katma değer kattığını, cari açık ve istihdama yüksek katkı sağladığını kaydederek, Türk tekstil sektörünün dakikada 74 dolar ihracat yaptığını aktardı.

Kadooğlu, "Bu sektör bazında AB ülkeleri arasında 2. dünya da ise 7'nciyiz. Ülke ekonomisinin önemli bir sektörü olan tekstil, Mardin'den istenilen seviyede değil. Mardin'in en büyük dezavantajlarından birisi, ülkedeki işsizlik oranlarının neredeyse iki katı kadar işsizliğin olmasıdır. Özellikle genç işsizlik oranı hali yüksektir. Kadın istihdamı konusunda da zayıftır. Mardin'de son 5 yılda 3 bin kişinin istihdam edildiği tekstil sektörü, kalkınma hamlesi için önemlidir ancak yeterli değildir. Ortak akıl ve ortak vizyonla burada yatırımlar yaparak ülkemize daha fazla katkı sağlayabiliriz. Yatırımlarla kentlerimiz kalkınacak ki ülkemiz kalkınsın ve büyüsün." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bölgede mükemmel bir yatırım iklimi var"

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ da sorumluluk alanındaki 4 ilin şu anda yatırım için en avantajla yerler olduğunu söyledi.

Yatırımcıların bürokratik engelleri aşabilmeleri için ciddi mesafe alındığını belirten Altındağ, "Bildiğiniz gibi 6. Bölge teşvikleri var. Bu yatırım için bölgemizin olmazsa olmazları arasında. Şu anda bölgemizde yatırım iklimi mükemmel. Çünkü devletimizin bu bölgenin cazip hale getirilmesi için müthiş yatırım fırsatları var. Dolayısıyla Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt'e gelip yatırım yapmanız sizin kazancınız olacaktır." dedi.

Bölgenin iş adamlarının yatırım yapmasına ihtiyacı olduğunu kaydeden Altındağ, yatırımcılara duyduklarıyla değil, gördükleriyle hareket etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

- "Yatırım ülke ekonomisine katkıdır"

Mardin Organize Sanayi Bölgesi (MARDİNOSB) Başkanı Abdülnasır Duyar ise yıllardır tarım ve gıda sektöründe yatırım yaparak OSB'nin bu alanda önemli bir duruma getirildiğini, gıda sektöründeki ihracat faaliyetlerinin bir benzerini Mardin'in tekstil alanında da göstermesinin mümkün olduğunu vurguladı.

Duyar, "OSB'de tekstil firmalarının faaliyet göstermesi için imkanlar sağladık. Şu anda 10 tekstil firması sanayi bölgemizde faaliyetini yürütüyor. Tekstil sektörünün olduğu yerde işsizlik sorunu azalıyor, kalkınma daha hızlı gerçekleşiyor. Bölgemize yatırım yapılması halinde, buranın kronik sorunu olan işsizlikte azalma görülecektir. Bölgeler arası eşitsizlikte de bir nebze azalma olacak ve yatırımlar ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından bölgeye yatırım yapan iş adamlarına katkıları dolayısıyla plaket verildi.