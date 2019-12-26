: Tekstilciler 2020'den ümitli

26.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:14

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, bu yıl sektörde ihracatın azalış eğilimi sergilediğini belirterek, "2020 senesi için ümitliyiz. UTİB olarak önümüzdeki yıl 1 milyar 650 milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz. Tekstil sektöründe Türkiye'nin ihracatında da gelecek yıl artış olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Pınar Taşdelen Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'un ticaret, ekonomi ve siyaset bakımından farklı geçtiğini, bunun da ticarete ve ihracata yansımalarının olduğunu söyledi.

UTİB olarak bu sene 1,2 milyar dolarlık tekstil ihracatına imza atacaklarını belirten Engin, "Birliğimizin ihracatında bu yıl 2018'e göre yüzde 6'lık bir azalış yaşandı. Aynı azalışı Türkiye geneli tekstil ihracatında da görüyoruz. Bu yıl tekstil sektörünün ihracatı yaklaşık 8 milyar dolarla kapanacak gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Engin, bu düşüşün sadece Türkiye özelinde bir durum olmadığına dikkati çekti.

Tekstil konusunda güçlü olan ve çok ihracat yapan Çin, Vietnam gibi ülkelerde de böyle azalışlar yaşandığını dile getiren Engin, "2020 senesi için ümitliyiz. UTİB olarak önümüzdeki yıl 1 milyar 650 milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz. Tekstil sektöründe Türkiye'nin ihracatında da gelecek yıl artış olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

"Türk ürünleri her zaman çok seviliyor"

Sektör olarak diğer birliklerle hedef pazarları çok doğru belirlediklerini anlatan Engin, bütün faaliyetlerini hedef pazarlar çerçevesinde yaptıklarını söyledi.

Yeni pazarlarla ilgili etkinlikler de yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Engin, Türkiye'nin tekstil ihracatına bakıldığında toplam dış satımın yaklaşık yüzde 55'inin Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştirildiğini aktardı.

Pınar Taşdelen Engin, şöyle devam etti:

"Bu da bizim güçlü tarafımız. Diğer sektörlerde AB ülkelerinin çok önde olduğunu görüyoruz. Bizim gözümüzde yüzde 55 iyi bir rakam. ABD bizim için hedef pazarlardan biri. Zaten Avrupa ve Afrika'dan sonra en çok ihracat yaptığımız üçüncü bölge de Amerika kıtası. Orada da fırsatları iyi değerlendirmek lazım. Amerika bizim sektörde belli bir dönem Çin'e kayma yaşadı fakat hem ev tekstilinde hem de giyimlik kumaşlarda Türk ürünlerini her zaman çok sevdiler. Amerika'da birçok etkinlik yapıyoruz ve oradaki en önemli fuarlara katılıyoruz."

"Vietnam bizim için hedef pazar"

Türk tekstil sektörünün Vietnam'a ihracatının son dönemde büyük artış kaydettiğini ifade eden Engin, "Vietnam bizim için hedef pazar. Bildiğim kadarıyla Vietnam tekstil ve kumaşta dünyanın en büyük ikinci ithalatçısı çünkü o ülkede ciddi bir konfeksiyon var." değerlendirmesinde bulundu.

Amerika'da ev tekstili ve giyimlik kumaşta etkinliklerine devam edeceklerini anlatan Engin, şunları kaydetti:

"Meksika'da da çok ciddi bir üretim var. Bizi çok yakından takip ediyorlar. Ürünlerimiz gerçekten çok beğeniliyor. Meksika'da da çok başarılı bir ticaret heyeti düzenledik. Oradaki konsolosluktan bize söylenenlere göre, bizim iki dergimiz var. Biri giyimlik kumaş diğeri de mekan tekstilleri ve kontrat işleri için. Özellikle kontrat işleri yapan Meksikalı firmalar, Contract Business dergimizi konsolosluktan gelip istiyorlarmış. Bu bizi çok mutlu etti."

Bu arada, Türkiye'nin tekstil ve ham maddeleri sektörü ihracatı, bu yıl ocak-kasım döneminde 7 milyar 323 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

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