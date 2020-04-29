HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Tekstilci ihracat için kepenk açıyor

Tekstilci ihracat için kepenk açıyor Koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir aydır mağazalarını kapatan tekstilciler, online kanaldan alınan yurt dışı siparişlerini gerçekleştirmek için kepenk kaldırıyor.

Tekstilci ihracat için kepenk açıyor
29.04.2020 10:07 | Son Güncelleme: 29.04.2020 10:09

Tekstilci ihracat için kepenk açıyor

İSTANBUL - Koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir aydır mağazalarını kapatan tekstilciler, online kanaldan alınan yurt dışı siparişlerini gerçekleştirmek için kepenk kaldırıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını tekstil piyasasında durgunluğa neden olmuştu. Özellikle yurtdşına hazır iyim tedariği sağlayan tekstilciler yaklaşık bir aydır mağazaları kapalı tutuyordu. Ancak son günlerde online kanallar vasıtasıyla yurt dışından sipariş alan tekstilciler, ürünlerini faturalı bir şekilde anlaşmalı oldukları kargo şirketine teslim ederek Avrupa, Asya, Kuzey Afrika ülkelerine ve Rusya'ya gönderiyorlar. Tekstilciler virüs nedeniyle işlerde yüzde 80'lik bir düşüş olduğunu ancak, kısıtlamaların tamamen kalkması ile birlikte piyasaların hareketleneceğini belirtiyor.

"Mağazalarımızı yurt dışı siparişlerimiz için açıyoruz"

Koronavirüs nedeniyle mağazaların bir aydır kapalı olduğunu belirten tekstilci Mehmet Doğru, "Bayramın yaklaşması ile birlikte işlerimizde yavaş yavaş kıpırdanmalarda başladı. Müşterilerimiz telefon ve sosyal medya üzerinden ulaşıp siparişlerini veriyorlar. Geçen sene bu zamanlara kıyasla işlerimizde yüzde 80'lik bir düşüş var. Kurban bayramı ile birlikte işlerin rayına gireceğine inanıyoruz çünkü yapılan ürünler var ve üretim hala devam ediyor. Tekstil bayram öncesinde mecbur yoğunlaşacak bununda sinyalini almaya başladık. Mağazalarımızı yurt dışı siparişlerimiz için açıyoruz. Ürünlerimizi Irak, Cezayiz, Libya, Yunanistan, Bulgaristan, Rusya gibi ülkelere gönderiyoruz. Yurt içi için ise önümüzde ki günlerde mal göndermeye başlayacağız." dedi

Yurt dışına siparişlerin nasıl gönderildiğine de değinen Doğru, "İlk etapta bize telefon yolu ile siparişler geliyor. Siparişleri paketliyoruz, faturalarımız ile birlikte araçlarımızla kargolara teslim ediyoruz. Siparişleri faturaları bir şekilde olduğu için kargo yoluyla gümrüklerden geçip müşterilerimize ulaşıyor. Yani şu anda yurt dışına siparişlerimizi bir problem yaşamadan gönderebiliyoruz." şeklinde konuştu.

"Siparişlerimiz faturalı olduğu için gümrüklerde sıkıntı yaşamıyoruz"

Bayram öncesinde işlerde kıpırdanmalar olduğunu belirten tekstil esnafı Mücahit Turan, "Koronavirüs nedeniyle işler 4-5 haftadır durmuş durumdaydı. Bayramın yaklaşması ile birlikte işler ufakta olsa açıldı. Avrupa ve Asya ülkelerine ihracatımız devam ediyor. Yurt dışındaki müşterilerimiz telefon üzerinden beğendiği ürünleri sipariş ediyor. Biz siparişleri faturalı bir şekilde anlaşmalı olduğumuz kargolara gönderiyoruz. Kargolarda uçak, deniz yolu veya karayolu ile siparişlerimizi müşterilerimize ulaştırıyor. Siparişlerimiz faturalı olduğu için gümrüklerde sıkıntı yaşamıyoruz. Koronavirüs nedeniyle geçen seneye oranla işlerimiz yüzde 80-85 civarında düşmüş durumda. İşlerin rayına girmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekstilci ihracat için kepenk açıyor

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Ekonomi
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı Ekonomi
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor Ekonomi
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar Ekonomi
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak Ekonomi
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor Ekonomi
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor
Bir ev fiyatından daha ucuza satılan ada: Linga adası
Bir ev fiyatından daha ucuza satılan ada: Linga adası
Fransa'dan yatırım için memleketi Burdur'a geldi, korona nedeniyle dönemeyince hayvan otlatmaya başladı
Fransa'dan yatırım için memleketi Burdur'a geldi, korona nedeniyle dönemeyince hayvan otlatmaya başladı
Seyahat kısıtlaması sonrası Rize-Trabzon otobüs bileti 20 TL'den 250 TL'ye çıktı
Seyahat kısıtlaması sonrası Rize-Trabzon otobüs bileti 20 TL'den 250 TL'ye çıktı
Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek
Son dakika: Halkbank şahıs işletmelerine 6 ayı geri ödemesiz kredi verecek
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: İş yeri aracını özel işlerinde kullanan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: İş yeri aracını özel işlerinde kullanan tazminatsız...
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat
Uber'den sağlık çalışanlarına özel ücretsiz ticari taksi hizmeti
Uber'den sağlık çalışanlarına özel ücretsiz ticari taksi hizmeti
Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi
THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu
THY, tüm iç ve dış hat seferlerini 28 Mayıs'a kadar durdurdu
Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek
Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
Düşüşe geçen gram altın 383 liradan işlem görüyor
Düşüşe geçen gram altın 383 liradan işlem görüyor
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda
Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Ziya Selçuk Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Harun Tan Aslı Enver Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Mauricio Isla Lukas Podolski Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Afrin Adana Futbolcu
Şu an buradasınız: Tekstilci ihracat için kepenk açıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 10:25:46. #1.15#
title