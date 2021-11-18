Tekstil yüklü kamyon polis uygulama noktasına daldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekstil yüklü kamyon polis uygulama noktasına daldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

SAMSUN (İHA) – Samsun'da tekstil malzemeleri taşıyan kamyon polis uygulama noktasına çarptı.

SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Samsun'da tekstil malzemeleri taşıyan kamyon polis uygulama noktasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle uygulama noktasında bariyerler ve konteynır zarar görürken kazada yaralanan olmadı.

Kaza, 23.30 sıralarında Samsun-Ordu karayolu Gelemen mevkiinde bulunan polis uygulama noktasında meydana geldi. Ordu'nun Fatsa ilçesinden yola çıkan Kadir. K. idaresindeki kamyon polis noktasına dalarak önce beton kolona sonra kum torbasına akabinde ise özel harekata ait konteynıra çarptı.

Kazada sürücüye ilk müdahaleyi uygulama noktasındaki polisler yaptı. Kazanın ardından olay yerine bomba imha uzmanları ve narkotik polisleri sevk edildi. Kamyonda inceleme başlatıldı. Durumu iyi olduğu öğrenilen şoför Kadir. K.'nın ifadesi alındı.

Kazanın sebebi ve zararın tespiti üzerine çalışılıyor. - SAMSUN

Tekstil yüklü kamyon polis uygulama noktasına daldı

Tekstil yüklü kamyon polis uygulama noktasına daldı

Tekstil yüklü kamyon polis uygulama noktasına daldı

Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı

Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı

 Sinir krizi geçiren kadın, üst kattaki komşusunun 8 yaşındaki çocuğunu rehin aldı

Sinir krizi geçiren kadın, üst kattaki komşusunun 8 yaşındaki çocuğunu rehin aldı

 Alkollü 2 şahıs kafede tartıştıkları kişileri bıçakladı: 1 ölü, 4 yaralı

Alkollü 2 şahıs kafede tartıştıkları kişileri bıçakladı: 1 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title