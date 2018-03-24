İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin ödül töreninde konuşan Bakan Zeybekci, "En kısa sürede bununla ilgili kararnameyi de duyacaksınız, artık tekstil ve konfeksiyonda yatırımlar teşvik kapsamına alınacak." ifadelerini kullandı.