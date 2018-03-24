Tekstil ve Konfeksiyonda Yatırımlar Teşvik Kapsamına Alınacak'
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin ödül töreninde konuşan Bakan Zeybekci, "En kısa sürede bununla ilgili kararnameyi de duyacaksınız, artık tekstil ve konfeksiyonda yatırımlar teşvik kapsamına alınacak.
24 Mart 2018 Cumartesi 11:07
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin ödül töreninde konuşan Bakan Zeybekci, "En kısa sürede bununla ilgili kararnameyi de duyacaksınız, artık tekstil ve konfeksiyonda yatırımlar teşvik kapsamına alınacak." ifadelerini kullandı.