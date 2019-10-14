Tekstil ve Halı Sektöründe 40 Yıl

14.10.2019 11:31

Gaziantep ve ülke ekonomisine önemli katma değer sağlayan Bükücü kuruluşunun 40.yıl dönümünde halı dünyasını buluşturdu. TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan ile GAHİB Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı kahvaltıda Bükücü Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Bükücü Bükücü Tekstilin 40 yıllık başarı öyküsünü anlattı. Doğaya saygılı olduklarını da ifade eden Başkan Bükücü etkinliğe katılanlara çam fidanı armağan etti.



Türkiye'nin ve Gaziantep'in kurumsal firmaları arasında önemli bir yere sahip olan Bükücü Tekstil kuruluşunun 40.yıl dönümünde düzenlediği kahvaltıda sektörün duayenlerini ağırladı. Etkinliğe TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, GAHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan ile GAHİB Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. Bükücü Tekstil çalışanlarının da katıldığı etkinlikte uzun yıllardır şirket bünyesinde çalışanlar Bükücü Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Bükücü, Metin Bükücü, İbrahim Bükücü ve Serkan Bükücü tarafından ödüllendirildi.



"40 yıldır üretime ekonomiye istihdama katkı sağlıyor"



Bir sektörde 40 yılın büyük bir süreç olduğuna dikkat çeken TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan "Bükücü Tekstil ve bünyesinde ki Giza Carpet tekstil ve halı sektörünün önde gelen kurumsallaşmış firmalarından birisidir. Kaliteli üretimin yanı sıra ihracat yoluyla ülkemize sağladıkları yüksek katma değer övgüye değerlidir. Birçok hayır işlerinde de Bükücü Tekstil her zaman yanımızda gördük. Bugün yüzlerce çalışanı yanında üretim ve ihracat yoluyla ülkemize sağladıkları önemli katkılardan dolayı Bükücü ailesine teşekkür ediyorum" dedi.



"Sektörde kesintisiz 40.yıl"



1930 yılından bu yana tekstil ve halı sektöründe yer aldıklarını ifade eden Bükücü Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Bükücü, "1930 yılında dedemiz Mehmet Sait Bükücü o zamanın koşullarında Gaziantep'te mağaralarda pamuk ipliği eğirerek tekstil sektörüne giriş yapmıştır. Ata yadigarı firmamız bu gün üçüncü kuşak yöneticiler tarafından başarıyla tekstil ve halı sektöründeki yolculuğunu sürdürmektedir. 40 yıl önce pamuk eğrilmesiyle başlayan bu yolculuk daha sonra pike, çarşaf, savan, havlu üreterek dokuma sektöründe önemli bir firma haline gelmemizi sağlamıştır. İnsanların değişen ihtiyaçları sonucu firmamız kendisini yenileyerek halı sektörüne girerek burada da başarılı bir şekilde üretime başlamış ve markalaşma yolunda önemli adımlar atarak halı sektörünün ülkemizdeki en önemli aktörleri arasındaki yerini almıştır. Sektörde ki 40 yıl süresince kaliteli üretim ve nihai tüketicinin ürüne güvenini esas alan ilkelerimiz daima bizleri başarıya götüren en önemli prensiplerimiz olmuştur. Geride bıraktığımız 40 yıllık süre içerisinde dürüstlüğü ilke edinen şirketimiz tedarikçileri, tüketicileri ve canı gönülden çalışanlarıyla ülkemiz ve kentimiz için gurur verici bir noktaya gelmemizi sağlamıştır. Bizler de üçüncü kuşak yöneticiler olarak bu şirketlerimizi daha da güçlendirerek gelecek nesillerimize gururla bırakabilmek için üzerimize düşenleri fazlasıyla yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Yarım asra yatın bir süredir iş ve ekonomi dünyasında belirleyici olan şirketlerimizin gelecek dönemlerde asırlık şirketler arasında yer alabilmesi için eğitim, AR-GE, İnovasyon, tasarım ve günümüz koşullarının gerektirdiği bütün yeniliklere açık bir yapıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



"39 ülkede Giza Carpet tercih ediliyor"



Giza Carpet'in Türkiye'nin dünyada ki en saygın markaları arasında yer aldığını da sözlerine ekleyen Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Bükücü, "Modern tesislerimizde yıllık 3 milyon 500 bin metrekare halı üretimi gerçekleştiriyoruz. 39 ülkeye gerçekleştirdiğimiz halı ihracatımızla da ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyoruz" dedi.



Çalışanlar ödüllendirildi, konuklara çam fidanı dağıtıldı



Uzun yıllar Bükücü Tekstil bünyesinde görev yapan personellerin ödüllendirildiği törende 40.yıl anısına doğaya ve çevreye katkı sağlamak amacıyla törene katılanlara Bükücü Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Bükücü, Metin Bükücü, İbrahim Bükücü ve Serkan Bükücü tarafından birer çam fidanı armağan edildi. Şirket çalışanları ve etkinliğe katılanlarla yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından tören son buldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA