Tekstil ürünleri yüklü tır çıkan yangında tamamen yandı
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Tekstil ürünleri yüklü tır çıkan yangında tamamen yandı

Tekstil ürünleri yüklü tır çıkan yangında tamamen yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tekstil yüklü tırda çıkan yangında tır, dorsesindeki malzemeleriyle birlikte tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tekstil yüklü tırda çıkan yangında tır, dorsesindeki malzemeleriyle birlikte tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Bursa-Bozüyük karayolu Aksutekke Köyü yakınlarında meydana gelen olayda Muhammet K. idaresindeki 46 ABH 769 plakalı tekstil yüklü çekici seyir halindeyken motor kısmından duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden aracı sağa park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arasözler olay yerine sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen tır dorsesinde bulunan tekstil malzemeleriyle birlikte yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Tekstil ürünleri yüklü tır çıkan yangında tamamen yandı
Tekstil ürünleri yüklü tır çıkan yangında tamamen yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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