Tekstil üretimini durdurup sağlıkçılar için tulum üretmeye başladılar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Tekstil üretimini durdurup sağlıkçılar için tulum üretmeye başladılar - Haber
İstanbul, Türkiye, Kartal, Uşak

Tekstil üretimini durdurup sağlıkçılar için tulum üretmeye başladılar

Tekstil üretimini durdurup sağlıkçılar için tulum üretmeye başladılar Tulum üretimi ile istihdama 80 kişi daha kattılar Türkiye'nin antibakteriyel tulum ihtiyacı için yoğun mesai harcıyorlar Uşak'ta bir tekstil firması Türkiye'nin dört bir yanından aldığı talep doğrultusunda "antibakteriyel...

27.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:40
Tekstil üretimini durdurup sağlıkçılar için tulum üretmeye başladılar

Tekstil üretimini durdurup sağlıkçılar için tulum üretmeye başladılar

Tulum üretimi ile istihdama 80 kişi daha kattılar

Türkiye'nin antibakteriyel tulum ihtiyacı için yoğun mesai harcıyorlar

UŞAK - Uşak'ta bir tekstil firması Türkiye'nin dört bir yanından aldığı talep doğrultusunda "antibakteriyel tulum" üretmeye başladı. Ülkedeki ihtiyacı karşılamak adına yoğun çalıştıklarını ifade eden firma sahibi Şevket Kartal, 1 ay önce 35 kişi ile yaptıkları tekstil üretimini durdurup, tulum dikmeye başlayınca çalışan kadrosunu 115 kişiye çıkardıklarını belirtti.

Uşak'ta faaliyet gösteren bir giyim firması, korona virüsle mücadele kapsamında yaklaşık 2 hafta önce tekstil üretimini durdurarak sağlık çalışanları için antibakteriyel tulum üretmeye başladı. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki hastane ve medikallerden talep olduğunu belirten firma sahibi Şevket Kartal, ihtiyacı karşılayabilmek adına yoğun mesai harcadıklarını kaydetti. Günlük yaklaşık 15 bin tulum üretildiğini bildiren Kartal, ilerleyen günlerde gece vardiyasına geçerek 30 bin tulum üretmeyi hedeflediklerini aktardı.

"Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz"

Giyim firmasının 6 aydır faaliyet gösterdiğini kaydeden Kartal, "Bundan önceki süreçte kadın kıyafeti, elbise, gömlek tarzı şeyler üretiyorduk. Korona virüs çıktıktan sonra tulum ile ilgili talep oluştu. Biz de tulum üretmeye başladık, yaklaşık 2 haftadır da yoğun şekilde devam ettiriyoruz. En fazla İstanbul'dan talep geliyor ve ürettiğimiz tulumları Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Günlük üretimimiz yaklaşık 15 bin civarı. Ancak önümüzdeki günlerde gece vardiyasına geçerek bu kapasiteyi 30 bine çıkarmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"Devletimize yardım etmeye çalışıyoruz"

Şevket Kartal, artan taleple birlikte personel sayısını da artırdıklarını belirterek şunları söyledi:

"İşleri yetiştirebilmek için, bundan 1 ay önce 35 kişiydik şu anda 115 kişi olduk ve devam ediyoruz. Virüs salgınının bir an önce son bulmasını istiyoruz. Bu süreçte elimizden geldiği kadar hijyenli bir şekilde üretim yapmaya çalışıyoruz, böylelikle devletimize de yardım etmeye çalışıyoruz".

Tekstil üretimini durdurup sağlıkçılar için tulum üretmeye başladılar

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Tekstil üretimini durdurup sağlıkçılar için tulum üretmeye başladılar

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haber
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı Haber
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Koca'ya halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında çağrıda bulundu Haber
Bakan Koca'ya halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında çağrıda bulundu
İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalandı Haber
İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalandı
Mesafeyi koruyarak saf tuttular! İşte Türkiye'de cuma namazının kılındığı tek cami Haber
Mesafeyi koruyarak saf tuttular! İşte Türkiye'de cuma namazının kılındığı tek cami
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı Haber
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım
İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı
İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Salgın nedeniyle evde olan Beren Saat, amuda kalkarak poz verdi
Salgın nedeniyle evde olan Beren Saat, amuda kalkarak poz verdi
Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor
Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu
ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu
Öfkeli adam, bir gün önce tartıştığı baba ve oğlunun dükkanını 12 kişiyle bastı
Öfkeli adam, bir gün önce tartıştığı baba ve oğlunun dükkanını 12 kişiyle bastı
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi
Türkiye'nin uyuşturucu haritasını çıkaran Prof. Dr. Dağlıoğlu, koronavirüs haritasını çıkarmak için izin bekliyor
Türkiye'nin uyuşturucu haritasını çıkaran Prof. Dr. Dağlıoğlu, koronavirüs haritasını çıkarmak için izin...
Graziano Pelle ve sevgilisinin koronavirüs dansı rekor kırdı
Graziano Pelle ve sevgilisinin koronavirüs dansı rekor kırdı
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı
İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet
İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla...
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı
New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı
New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı
Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı
Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı
Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım
Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım
ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek
ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi
Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu
Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Kadir Aydar Engin Özkoç Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Sıla Demet Şener Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Lionel Messi Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Polis Milli Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Tekstil üretimini durdurup sağlıkçılar için tulum üretmeye başladılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 14:54:30. #1.14#
title