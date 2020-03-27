Tekstil üretimini durdurup sağlıkçılar için tulum üretmeye başladılar
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Tekstil üretimini durdurup sağlıkçılar için tulum üretmeye başladılar

Uşak'ta bir tekstil firması Türkiye'nin dört bir yanından aldığı talep doğrultusunda "antibakteriyel tulum" üretmeye başladı.

27.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:18
Tekstil üretimini durdurup sağlıkçılar için tulum üretmeye başladılar

Uşak'ta bir tekstil firması Türkiye'nin dört bir yanından aldığı talep doğrultusunda "antibakteriyel tulum" üretmeye başladı. Ülkedeki ihtiyacı karşılamak adına yoğun çalıştıklarını ifade eden firma sahibi Şevket Kartal, 1 ay önce 35 kişi ile yaptıkları tekstil üretimini durdurup, tulum dikmeye başlayınca çalışan kadrosunu 115 kişiye çıkardıklarını belirtti.

Uşak'ta faaliyet gösteren bir giyim firması, korona virüsle mücadele kapsamında yaklaşık 2 hafta önce tekstil üretimini durdurarak sağlık çalışanları için antibakteriyel tulum üretmeye başladı. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki hastane ve medikallerden talep olduğunu belirten firma sahibi Şevket Kartal, ihtiyacı karşılayabilmek adına yoğun mesai harcadıklarını kaydetti. Günlük yaklaşık 15 bin tulum üretildiğini bildiren Kartal, ilerleyen günlerde gece vardiyasına geçerek 30 bin tulum üretmeyi hedeflediklerini aktardı.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNE GÖNDERİYORUZ"

Giyim firmasının 6 aydır faaliyet gösterdiğini kaydeden Kartal, "Bundan önceki süreçte kadın kıyafeti, elbise, gömlek tarzı şeyler üretiyorduk. Korona virüs çıktıktan sonra tulum ile ilgili talep oluştu. Biz de tulum üretmeye başladık, yaklaşık 2 haftadır da yoğun şekilde devam ettiriyoruz. En fazla İstanbul'dan talep geliyor ve ürettiğimiz tulumları Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Günlük üretimimiz yaklaşık 15 bin civarı. Ancak önümüzdeki günlerde gece vardiyasına geçerek bu kapasiteyi 30 bine çıkarmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"DEVLETİMİZE YARDIM ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Şevket Kartal, artan taleple birlikte personel sayısını da artırdıklarını belirterek şunları söyledi:

"İşleri yetiştirebilmek için, bundan 1 ay önce 35 kişiydik şu anda 115 kişi olduk ve devam ediyoruz. Virüs salgınının bir an önce son bulmasını istiyoruz. Bu süreçte elimizden geldiği kadar hijyenli bir şekilde üretim yapmaya çalışıyoruz, böylelikle devletimize de yardım etmeye çalışıyoruz."

(Mine Tatay - Fırat Akay/İHA)

Tekstil üretimini durdurup sağlıkçılar için tulum üretmeye başladılar

Kaynak: İHA

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Tekstil üretimini durdurup sağlıkçılar için tulum üretmeye başladılar

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