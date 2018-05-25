Tekstil Tezgahlarında "Seçim" Yoğunluğu

Denizli'deki tekstil fabrikalarında 24 Haziran seçimleri öncesi siyasi partiler için bayrak mesaisi yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli tekstil merkezlerinden Denizli'de 20'ye yakın fabrikada birçok parti için bayrak imal ediliyor. Seçim öncesi siparişlerin yetiştirilmesi için tekstil tezgahlarında ekstra mesai harcanıyor.

Denizli Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasının yetkilisi Ali Dildar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 800 kişinin çalıştığı tesiste şu anda neredeyse tamamen bayrak üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Seçime kadar 500 bin metre civarında bayrak üretmeyi hedeflediklerini dile getiren Dildar, "Bayraklar 50x70 santimetreden başlayıp 9 metreye kadar devam ediyor. Şimdiye kadar 150 bin metre bastık. Haziranın ilk haftasına kadar hedefimiz 500 bin metreyi tamamlamak." dedi.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan da gelişmiş teknolojisi ve kaliteli üretimle dünyanın dört bir yanına tekstil ürünü ihraç ettiklerini belirtti.

Bilgi ve birikimini teknolojiyle birleştiren Denizlili tekstilcilerin bugüne kadar birçok ilke imza attığını dile getiren Erdoğan, "Her yerde yapılamayan devasa ebatlardaki bayraklar gibi özel siparişler için de tercih edilen illerden biri haline geldik. Denizli bu konuda da kendini ispat etmiş bir sanayiye sahip. Ülkemizin değişik yerlerinden gelen siparişlere cevap veren tekstil firmaları bilhassa büyük ebatlı bayrakları rahatlıkla üretme kabiliyetine sahip." ifadelerini kullandı.