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'Tekstil sektörünün kış döneminden beklentisi yüksek'

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Kuruluşu Üst Yönetim Kurulu üyesi ve Trakya Koordinatörü Erdim Noyan, koronavirüsten en fazla etkilenen sektörün tekstil olduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz yaz sezonu bitmek üzere olduğundan dolayı kış dönemi için beklentilerimiz daha yüksek.

'Tekstil sektörünün kış döneminden beklentisi yüksek'
12.08.2020 08:28 | Son Güncelleme: 12.08.2020 08:32

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Kuruluşu Üst Yönetim Kurulu üyesi ve Trakya Koordinatörü Erdim Noyan, koronavirüsten en fazla etkilenen sektörün tekstil olduğunu belirterek, "İçinde bulunduğumuz yaz sezonu bitmek üzere olduğundan dolayı kış dönemi için beklentilerimiz daha yüksek. Özellikle yapılan Ar-Ge faaliyetleri ile anti virüs konusunda kumaş üretiminde çok ciddi atılımlar mevcut. Sanayicilerimiz bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor ve ihracatın önü de açıldı" dedi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Yönetim Kurulu Üyesi, Trakya Koordinatörü ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, koronavirüs döneminde ve normalleşme süreci ile birlikte tekstil sektörünün etkilenmesine rağmen başarılı çalışmalar yaptığı söyledi. Noyan, "Tekstil sektörü Covid-19 sürecinden en fazla etkilenen sektörlerin başında geldi. Özellikle emek, yoğun tekstil sektöründe sanayicilerimizin tedbirler alarak yapmış oldukları başarılı üretim çalışmalarına çalışanlarımız da ayak uydurdular. Bu süreç, bu sayede kriz daha da büyümeden atlatıldı. Özellikle sağlık tekstili alanında sanayicilerimiz çok ciddi çalışmalar yaptılar. Bunun yanı sıra tekstil sektörünün geniş bir yelpazeye sahip olması nedeniyle bazı alanlarında sıkıntılı günler de yaşandı. Turizm sektöründeki sıkıntılı süreç, ev tekstili ile ilgilenen üreticilerimizi de etkiledi" dedi.

'KIŞ DÖNEMİ BEKLENTİLERİMİZ YÜKSEK'

Özellikle kış döneminde sektörün yüksek beklentisi olduğunu ifade eden Noyan, "İçinde bulunduğumuz yaz sezonu bitmek üzere olduğundan dolayı kış dönemi için beklentilerimiz daha yüksek. Özellikle yapılan Ar-Ge faaliyetleri ile anti virüs konusunda kumaş üretiminde çok ciddi atılımlar mevcut. Sanayicilerimiz bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor ve ihracatın önü de açıldı. En kısa zamanda ülkece bu süreci başarı ile aşacağımızı düşünüyorum. Trakya; özellikle Çorlu, Ergene, Çerkezköy tekstil konusunda başkent konumunda bir bölgedeyiz. Organize sanayi bölgelerimizde tüm fabrikalarda üretim başladı ama kapasitelerin arttırılması fabrika bazında biraz daha zaman isteyecek. Bu nedenle sürecin biraz daha uzaması söz konusu" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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