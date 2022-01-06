Tekstil sektöründe patronlara, 'dijital kuşağı çalıştırma' dersi

2021'i bir önceki yıla yöre yüzde 32,9 artışla 20 milyar 200 milyon dolar ihracatla kapatan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün çatı STK'sı nisan ayında yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği başkanlığına adaylığını açıklayan Özkan Karaca, patronlara bugünkü dijital kuşağı nasıl çalıştıracağına dair kişisel gelişim dersleri verdireceklerini söyledi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Karaca, seçilmeleri halinde KOBİ'lerin üretime ve ihracata daha fazla katılmalarını sağlamakla beraber hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe perakende mağazacılık yapan firmaların yurt dışına açılmaları için ter dökeceklerini söyledi.

Karaca, "Küçük üreticilerin ve ihracatçı KOBİ'lerin sesi olacağız. Ülkemizde ticaret yapanların yüzde 98,3'nü, toplam istihdamın yüzde 67'sini ve toplam ihracatımızın yüzde 47'sini KOBİ'ler yapıyor. Kurumsal gelişim danışmanlık firmaları ile anlaşmalar yapacağız, ihracatçılarımıza destek için firmalarına göndereceğiz. Depodan yüklemeye kadar verimini artırıp fire oranlarını düşürmelerini sağlayacağız. Kişisel gelişim danışmanlığında uzman firmalar ile anlaşma yapacağız. Patronlara bugünkü dijital kuşağı nasıl çalıştıracağımıza dair kişisel gelişim dersleri verdireceğiz. Bana göre KOBİ'lerimiz devlet desteklerinden yeterince faydalanamıyor. Devlet desteklerinde uzman firmalarla danışman olarak anlaşma yapacağız. Destek kesinleştiğinde KOBİ ve danışman firma süreci nasıl ilerleteceklerine kendileri karar verecekler" dedi.

Hazır giyimde yurt dışı açılımı

Hazır giyim ihracatında kilogram başı değerin 2017 öncesinde 19 dolar olduğunu, şimdi ise bu rakamın 16 dolara düştüğüne dikkati çeken Karaca, "Hazır giyimde Türkiye'nin toplam ihracatından hedeflediğimiz payı alamadık. Sektörümüz, 2015 öncesinde küresel pastadan yüzde 3,6 oranında pay alırken bu oran 2020'de yüzde 3,2'ye düştü. Bana göre sektörümüz, doğru adımların atılması halinde küresel hazır giyim sektöründen yüzde 5 pay alabilecek potansiyele sahip. İhracatta birim değerimizi artırmanın yolu organize perakende ihracatının yukarı çekilmesinden geçiyor. Hazır giyim markalarımızın yurt dışında açacakları mağazalar için desteklerde bulunacağız. Diğer yandan ülkemizde üretilmeyen bir çok ham madde ve ara mamulün erişimine uygulanan anti damping vergilerinin kaldırılması için raporlar hazırlayıp bu vergilerin ülkemiz için faydalı olmadığını, aksine kayıplara sebep olduğunu ispat edip yöneticilerimizi ikna etmeye gayret edeceğiz" dedi.

Ara eleman sorununa eğitim formülü

Karaca, sektörde yaşanan ara eleman sorunu için de formül geliştirdiklerini aktardı: "Üreticilerimizin en büyük sorunlarından biri de yeni personel bulamamak. Sektörümüzün personel ihtiyacını karşılamak için öncelikle usta öğreticiler yetiştireceğiz, sonra kalıcı eğitim birimlerinde bu usta öğreticilerimiz ile kursiyerlerimize eğitim vereceğiz, 45-60 gün arasında gömlek, tişört gibi ürünler dikebilecek hale getireceğiz ve firmalarımıza yerleştireceğiz. Bunun için de ilçe belediyelerimiz ile koordineli çalışacağız. Eğitim Vakfımız bünyesindeki meslek liselerimize desteklerimizi artıracağız. Milli Eğitim Bakanlığımızın öncülüğünde hazır giyimin yoğun olduğu ilçelerde yeni meslek liseleri açacağız. Moda Akademimizi üniversite yapmak için çalışmalar yapacağız. 1992 yılında genç stilistler yarışması olarak başlayan, sonraki yıllarda Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması olarak düzenlenen etkinliğimize triko, çorap ve çamaşır kategorilerini de ilave edeceğiz."

Sürdürülebilir ihracat için gerekli alt yapının sağlanması gerektiğini söyleyen Karaca, "Hedefimiz daha az enerji ve su tüketimi ile üretimi sağlamak. Sektörün geri dönüşümlü ürünlere ağırlık vermesi için çalışmalar yapacağız. En önemli partnerlerimiz olan fason atölyelerimizi rehabilite ederek, sosyal sorumluluklarını yerine getirecek üretim yapmaları için destek ve eğitimler vereceğiz. Yurt içinde düzenleyeceğimiz fuarların devlet desteklerinden daha fazla faydalandırılması için çalışmalar yapacağız. Hedef pazar ülkelerinde düzenleyeceğimiz milli katılım fuarlarına her sektörden firma yöneticilerini ulaşım ve konaklama ücretlerini karşılayarak götüreceğiz. En önemlisi rakiplerini tanımalarını ve ihracat yapacakları ülkeleri analiz etmelerini sağlayacağız. Linexpo ve Fashionist gibi başarılı bir şekilde devam eden sektörel ihtisas fuarlarının devamının faydalı olduğuna inanıyorum. Her türlü desteği vererek büyümelerini sağlayacağız. Ticaret ve alım heyetlerini daha aktif hale getireceğiz. Ülkemize alım heyetleri getirdiğimizde alıcıları üreticilerimiz ile fabrikalarında buluşturacağız. Türk Ticaret Merkezlerini tüm sektörün kullanımına açarak verimliliğini artıracağız. Bavul ticaretinin önünü açacak serbest ticaret yolları oluşturmak için çalışacağız. Ayrıca bavul ticareti müşterisinin ülkemize yapacağı ziyaretlerde yol ve konaklama desteği vereceğiz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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