Tekstil sektöründe katma değerli ihracatın artışı hedefleniyor
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Tekstil sektöründe katma değerli ihracatın artışı hedefleniyor

Tekstil sektöründe katma değerli ihracatın artışı hedefleniyor
Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Ekonomi

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "Hedefimiz, tekstil sektörünün var olan gücünü daha ileri taşımak.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "Hedefimiz, tekstil sektörünün var olan gücünü daha ileri taşımak. Tekstil ihracatında katma değerin azami derecede artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılmasına yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

UTİB'den yapılan açıklamaya göre, Engin, tekstilde inovasyon kültürünü oluşturma amacıyla, "TechXtile Start-Up Challenge" programı kapsamında, çevrimiçi düzenlenen "Ar-Ge Merkezleri Kapasite Geliştirme Desteği" başlıklı eğitimde değerlendirmelerde bulundu.

Engin, inovasyon kültürü oluşturarak yeni girişimleri ekonomiye kazandırmak hedefiyle yapılan Ar-Ge Merkezleri Kapasite Geliştirme Desteği eğitimini sektörün geleceği adına çok önemsediklerini belirtti.

Girişimcilerin her konuda bilgi sahibi olmaları ve tam donanımlı hale gelmeleri, onların daha emin adımlarla ileriye doğru yürümelerini ve büyümelerinin çok değerli olduğunu vurgulayan Engin, şunları kaydetti:

"Pandemi koşullarına hızlı adapte olarak çevrimiçi sürdürdüğümüz eğitimlerimizden çok iyi geri dönüşler aldık. Program koordinatörümüz Ufuk Batum tarafından verilen bu eğitimlerin, girişim faaliyetinde bulunmasalar bile katılımcıların iş hayatında farklı bakış açılarını ele alarak, kendilerini geliştirmeleri adına çok verimli geçtiğine inanıyorum. UTİB olarak hedefimiz, tekstil sektörünün var olan gücünü daha ileri taşımak. Tekstil ihracatında katma değerin azami derecede artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılmasına yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

Program Koordinatörü Ufuk Batum da eğitimin istenilen amaca hizmet ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İşletmelerin yönetimine ilişkin süreçlerle ilgili bilgiler verdiğimiz eğitim programlarında, iş dünyasının büyük ihtiyaç duyduğu işletme yönetiminin temel stratejileri, muhasebe ve finansman yönetimi, müşteri odaklı çağdaş pazarlama yöntemleri gibi konuları değerlendirdik. Pazarlama, ekonomi ve finans, girişimcilik, iletişim, insan kaynakları, yönetim ve liderlik becerileri gibi stratejik konuları ele aldığımız programda, interaktif tartışma ortamları oluşturduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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