Tekstil Sektöründe Ara Eleman Sıkıntısı

Sinop Sanayi ve Teknoloji Müdürü Feridun Delen, tekstil sektöründe çalışacak eleman bulunmamasının, sektörü olumsuz etkilediğini belirtti.

Delen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde imalat sanayi sektöründe üretim yapan 460 sanayi kuruluşu bulunduğunu ve 7 bin 500 kişinin istihdam edildiğini söyledi.

İl genelinde ağaç, taş, gıda, toprak, tekstil, metal, plastik sektörünün yaygın olduğunu ifade eden Delen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalifiye eleman eksikliği yaşanıyor. Tekstil ürünleri ve hazır giyim sanayinde il genelinde 30 firma var. Ancak bu sektörde eleman eksikliği var. Firmalar özellikle makinacı dalında kalifiye ve tecrübeli eleman arıyor. Sektörde 600 işçiye ihtiyaç var. Bu kapsamda firmalar bir taraftan İŞKUR ve diğer kurumlara ilan vererek eleman arayışlarını sürdürüyor.Tekstilde eleman sıkıntısı var. Bu sıkıntıyı aşmak için çalışıyoruz." dedi.