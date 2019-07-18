Tekstil sektöründe acı kayıp

İş adamı Muharrem Balin geçirdiği rahatsızlık sonucu 77 yaşında hayata veda etti.

Balinler Uluslararası Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin kurucularından Muharrem Balin, geçirdiği rahatsızlık sonucu 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Balin'in cenazesi ikindi namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Balinler, ihracatının tamamını Avrupa'ya yapıyor. Şirket yıllık 2 milyon 400 bin adet üretim kapasitesine sahip durumda faaliyetlerine devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA