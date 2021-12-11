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Tekstil piyasasında etiketler dolara çevrildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da tekstilin merkezi konumunda bulunan Merter'de toptancı ve perakende ürün satan bazı dükkanlar etiketlerini dolara çevirdi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da tekstilin merkezi konumunda bulunan Merter'de toptancı ve perakende ürün satan bazı dükkanlar etiketlerini dolara çevirdi. Merter tekstil piyasasında uzun yıllardır toptan ürünlerde dolar bazlı satışlar iç ve dış piyasaya toptan olarak yapılıyordu. Son dönemde ise dövizdeki dalgalanma sonucu iç piyasaya da dövizle satışlar yapılmaya başladı.

Esnaf, dolar ile aldığı ürünü TL ile sattığı malı yerine koyamadığı için, etiketleri dolara çevirmek zorunda kaldığını dile getiriyor.

Tekstil piyasasında etiketler dolara çevrildi

Tekstil piyasasında etiketler dolara çevrildi

Tekstil piyasasında etiketler dolara çevrildi

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