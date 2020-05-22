Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü
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Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü

Tekstilde bayram öncesi alışılmışın dışında durgunluk yaşanıyor.

Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü
22.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:55

Tekstilde bayram öncesi alışılmışın dışında durgunluk yaşanıyor. Tekstil esnaflarını mağazada satışların neredeyse sıfırlandığını, alışverişlerin sosyal medya üzerinden sürdüğünü belirtiyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını tekstil piyasasını Ramazan Bayramı öncesi sessizliğine bürüdü. Salgını kontrol altına almak amacıyla bayram için alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrasında giyim alışverişleri büyük oranda yapılmadı. Özellikle hazır giyim ihracatı yapan tekstilciler yaklaşık üç aydır mağazalarını sınırlı bir şekilde açık tutuyordu. Geçtiğimiz yıl bayram öncesine göre ciroların iki kat azaldığını belirten tekstilci esnafları, sosyal medya üzerinden iç piyasada satış yaparak gelir elde ediyor.

"BAYRAM ÖNCESİ YÜZDE 97 İŞLERİMİZ DÜŞTÜ"

Tekstil sektöründe yaklaşık 3 aydır satışların düşük seyrettiğini belirten esnaf Fatih Hürkan, "Koronavirüsten dolayı ülkelerin kapıları kapalı olduğu için yurt dışından insanlar gelemiyorlar. Üç ay önce işlerimiz çok iyiydi. Herkes kendine düşün payı fazlasıyla alıyordu. Ama şu anda mağazalar bomboş. İnsanlar artık sosyal medya üzerinden ürün satmaya yöneldi. Bu durumun ne kadar süreceğini bilmiyoruz ve haliyle bir olumsuzluğun içerisindeyiz. Geçen sene bayram öncesinde göre işlerimiz çok iyiydi. Mağazaların çoğu kapalı şu anda. Bu sene ise bayram öncesi yüzde 97 bandında işlerimiz düştü. Aslında bende dahil buradaki vatandaşların öngörüsü bayramdan sonra biraz hareketin olacağı ancak bu hareketinde eskiye oranla yüzde 20'yi bulmayacağı söyleniyor. Dış kapılarımız kapandı artık iç kapılarımıza bakacağız" şeklinde konuştu.

"UMUDUMUZ VAR"

Virüsün ülkeye girmeden işlerin yoğun olduğunu belirten esnaf Sami İpekçi, "Sektörümüz gerçekten sıkıntılı ama umudumuz var. Bu süreci atlatmamız için devletimizden destek bekliyoruz ve vatandaşın birazda olsa rahata ermesini istiyorum. İşlerimiz de geçen sene bayram öncesine göre yüzde 100 bir düşüş var. İş kapasitemiz fazlasıyla vardı. Arap piyasası ve Ortadoğu piyasası ile çalıştığımız için hareketliydi işlerimiz. Şu an için ne yazık ki şu an bu hareketliliğin yüzde 100'ünün yok olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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