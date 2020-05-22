HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü

Tekstilde bayram öncesi alışılmışın dışında durgunluk yaşanıyor.

Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü
22.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:55

Tekstilde bayram öncesi alışılmışın dışında durgunluk yaşanıyor. Tekstil esnaflarını mağazada satışların neredeyse sıfırlandığını, alışverişlerin sosyal medya üzerinden sürdüğünü belirtiyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını tekstil piyasasını Ramazan Bayramı öncesi sessizliğine bürüdü. Salgını kontrol altına almak amacıyla bayram için alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrasında giyim alışverişleri büyük oranda yapılmadı. Özellikle hazır giyim ihracatı yapan tekstilciler yaklaşık üç aydır mağazalarını sınırlı bir şekilde açık tutuyordu. Geçtiğimiz yıl bayram öncesine göre ciroların iki kat azaldığını belirten tekstilci esnafları, sosyal medya üzerinden iç piyasada satış yaparak gelir elde ediyor.

"Bayram öncesi yüzde 97 işlerimiz düştü"

Tekstil sektöründe yaklaşık 3 aydır satışların düşük seyrettiğini belirten esnaf Fatih Hürkan, "Koronavirüsten dolayı ülkelerin kapıları kapalı olduğu için yurt dışından insanlar gelemiyorlar. Üç ay önce işlerimiz çok iyiydi. Herkes kendine düşün payı fazlasıyla alıyordu. Ama şu anda mağazalar bomboş. İnsanlar artık sosyal medya üzerinden ürün satmaya yöneldi. Bu durumun ne kadar süreceğini bilmiyoruz ve haliyle bir olumsuzluğun içerisindeyiz. Geçen sene bayram öncesinde göre işlerimiz çok iyiydi. Mağazaların çoğu kapalı şu anda. Bu sene ise bayram öncesi yüzde 97 bandında işlerimiz düştü. Aslında bende dahil buradaki vatandaşların öngörüsü bayramdan sonra biraz hareketin olacağı ancak bu hareketinde eskiye oranla yüzde 20'yi bulmayacağı söyleniyor. Dış kapılarımız kapandı artık iç kapılarımıza bakacağız" şeklinde konuştu.

"Umudumuz var"

Virüsün ülkeye girmeden işlerin yoğun olduğunu belirten esnaf Sami İpekçi, "Sektörümüz gerçekten sıkıntılı ama umudumuz var. Bu süreci atlatmamız için devletimizden destek bekliyoruz ve vatandaşın birazda olsa rahata ermesini istiyorum. İşlerimiz de geçen sene bayram öncesine göre yüzde 100 bir düşüş var. İş kapasitemiz fazlasıyla vardı. Arap piyasası ve Ortadoğu piyasası ile çalıştığımız için hareketliydi işlerimiz. Şu an için ne yazık ki şu an bu hareketliliğin yüzde 100'ünün yok olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler Ekonomi
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Ekonomi
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak Ekonomi
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır Ekonomi
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu Ekonomi
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 380,2 liradan işlem görüyor
Güne değer kazancıyla başlayan gram altın 380,2 liradan işlem görüyor
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
Alternatif Bank, yüzde 0,96'dan başlayan oranlarla bayram kredisi verecek
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin...
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi
ABD'de imalat sanayi PMI Mayıs'ta beklentinin üzerinde geldi
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Güne düşüşle başlayan gram altın 376,5 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 376,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü
Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Karar Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 11:55:46. #1.15#
title