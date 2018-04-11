Tekstil Kumbaraları Bodrum'da

Bodrum Belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki kullanılmış giysi, ayakkabı ve tekstil ürünlerinin geri dönüşüme kazandırılması amacıyla yapılan protokol kapsamında ilk kumbaralar Bodrum'a geldi.

Tekstil atıklarının toplanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevre İzin Lisans yetkisi olan Trend DK Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ile 20 Şubat 2018 tarihinde protokol imzalanmıştı. İmzalanan protokole göre Bodrum Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde dağıtılmak üzere toplam 8 TIR dolusu 200 adet atık tekstil kumbarası ile 62 paket (1860 adet) hasta bakım bezi, 4 adet manüel ile 3 adet akülü tekerlekli sandalye teslim alınması planlanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan ilk sevkiyatla 26 adet atık tekstil kumbarası ile 62 paket (1860 adet) hasta bakım bezi, 4 adet manüel ile 3 adet akülü tekerlekli sandalyeyi taşıyan ilk TIR Bodrum'a ulaştı. İlk gelen 26 tekstil kumbarası Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen yerlere yerleştirilmeye başlandı.

En yakın tekstil kumbarası için webbanner de bulunan "Nereye Atayım?" uygulamasına girilerek, vatandaşlar kendisine en yakın tekstil kumbarasının konumuna ulaşabilecek. Söz konusu kumbaraların yerleşimleri devam etmekte olup yerleştirdikçe uygulamaya dahil olacak. - MUĞLA