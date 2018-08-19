Tekstil Kentinden Afrika'ya Takım Elbise

Kahramanmaraş'taki tekstil fabrikalarında üretilen takım elbiseler, Afrika pazarı başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihracat ediliyor.

Tekstil kenti Kahramanmaraş'ta bulunan fabrikalar ve işletmelerde, yoğun şekilde giyim üretimi yapılıyor. Kentte üretilen takım elbiseler, Avrupa ve Afrika ülkelerinin yanı sıra yurt içindeki bazı kentlere gönderiliyor.

Çocuk yaşta tekstil sektöründe işe başlayan ve şimdilerde yaklaşık 80 kişiye istihdam sağlayan Kadir İmer, ayda 10 bin adet takım elbise ürettiklerini söyledi. Yoğun iş temposunda kendisinin de makine başında çalıştığını kaydeden İmer, kalifiye eleman sorunu yaşadıklarını söyledi.

İnsanların iş beğenmediğine dikkat çeken Kadir İmer, "Ben bu işe 12 yaşında başladım. 25 yıl kadar işçilik yaptıktan sonra kardeşlerimle birlikte kendi iş yerimizi kurduk. Şu anda yaklaşık 80 kişiye ise iş imkanı sağladık. Burada takım elbise imalatı yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünleri Yunanistan başta olmak üzere Afrika ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. Ayda yaklaşık 10 bin adet takım elbise üretip yarısını yurt içi yarısını ise yurt dışına ihraç ediyoruz. İmalatımızda en çok sıkıntı yaşadığımız durum kalifiye elemanını olmamasıdır. Ben ve ortaklarım makinede çalışıyoruz. İşletmemizde bayram yoğunluğumuz başladı ve hareketli bir şekilde çalışarak üretim yapıyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ