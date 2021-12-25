Tekstil işçisi kadınlara KADES anlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekstil işçisi kadınlara KADES anlatıldı

Tekstil işçisi kadınlara KADES anlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tekstil fabrikasında çalışan kadınlara KADES uygulamasını anlattı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tekstil fabrikasında çalışan kadınlara KADES uygulamasını anlattı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Çelikhan ilçesinde ki tekstil fabrikasında çalışan 57 kadınlara aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele eğitimi verdi. Jandarma ekipleri ayrıca KADES uygulaması tanıttı. - ADIYAMAN

Tekstil işçisi kadınlara KADES anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title