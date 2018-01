Tekstil İşçisi "Aliye" Yorganda Marka Oldu

ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Gaziantep'te babasının okumasına izin vermemesi üzerine bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışmaya başlayan Aliye Fakıoğlu, evlendikten sonra eşiyle sırt sırta vererek kendi markasıyla ürettiği yorganları, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına da satıyor.



Ortaokulun ardından sınavını kazandığı Hava Harp Okuluna babasının göndermemesi üzerine bir tekstil firmasında çalışmaya başlayan Fakıoğlu (43), azmi, çalışkanlığı ve eşinin de desteğiyle büyüttüğü atölyesinde bugün 10 kişiye istihdam sağlıyor.



Üç çocuk annesi Fakıoğlu, AA muhabirine, okuyamadığı için çocuk yaşta çalışmaya başladığını belirterek, hiçbir zaman evde oturmayı düşünmediğini, hep bir şeyler üretmek istediğini söyledi.



İşe başladığı tekstil firmasında çalışkanlığı ve azmi sayesinde kısa sürede yükselerek şef olduğunu, işe yeni başlayan kadınlara nakış eğitmenliği yaptığını anlatan Fakıoğlu, 1991 yılında ise evlendiğini anlattı.



Fakıoğlu, Akyol Mahallesi'nde eşinin uzun yıllardır çalıştığı el işi yorgan üreten atölyeyi 1998 yılında borçla satın aldıklarını ve böylece yorgancılığa el attığını vurguladı.



Gündüz fabrikada, akşamları da eşinin yanında çalışarak borçlarını ödedikten sonra, işlerini büyütmeye karar verdiklerini dile getiren Fakıoğlu, "Aliye" markasıyla üretime başladıklarını kaydetti.



Fakıoğlu, bugün 10 kişinin çalıştığı, günlük 500 yorgan üretim kapasiteli atölyelerinde nevresim, pike, battaniye ve kapitone gibi ürünler de ürettiklerini vurguladı.



Kendi markalarının yanı sıra ihracata yönelik fason üretim de yaptıklarını dile getiren Fakıoğlu, "Babam evimin hanımı olayım diye beni okutmadığını söylemişti ama ben çalışmayı seçtim. Sen beni okutmuyorsan ben de çalışırım dedim. Çünkü kabına sığmayan bir genç kızdım. Kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Yorgancılığı eşimden öğrendim ve eşim en büyük destekçim. Her konuda bana destek oldu ve önümü açtı." diye konuştu.



25 metrekarelik dükkandan, bin metrekarelik atölyeye



Aliye Fakıoğlu, el işi yorganlara eskisi gibi talep kalmayınca "zaman bize uymuyor, biz zamana uyalım" diyerek yurt dışından makineler getirdiklerine dikkati çekerek, şunları anlattı:



"Bu sayede hazır yorgan üretimine girdik. Türkiye'nin hemen hemen her yerine yorgan satıyoruz. Gaziantep'te kızların çeyizlerinin olmazsa olmazı 'cüdele' veya 'sırıklı' denilen yorganları kişiye özel, siparişle yapıyoruz. Gaziantep'te bir kızın en az 4-5 tane bu tarz yorganı olur. Bunları Türkiye'nin dört bir yanına kargoyla da gönderiyoruz. İnternet üzerinden de çalışıyoruz. Yün, pamuk ve silikon malzemeden hangisini tercih ederlerse ondan yapıyoruz. Yurt dışına hazır yorgan gönderiyoruz. Suudi Arabistan ve Almanya'ya uyku seti satıyoruz. Daha önce Irak'a da satışımız oldu. Bunun yanı sıra fason üretim de yapıyoruz. Devlet Malzeme Ofisinin (DMO) tedarikçi firmalarındanız."



Fakıoğlu, iş hayatına başladığında bugünkü seviyeye geleceğini hayal bile edemediğini ifade ederek, "25 metrekare dükkanla başladık. Bir yorgan zor sığıyordu. Çok şükür Rabbim çalışana veriyor. Şimdi bin metrekare üretim alanımız ve 10 çalışanım var. Ayrıca yoğun zamanlarımızda geçici işçi de alıyoruz. Bence bir kadın eğer bir çocuğu dünyaya getirip, yetiştirebiliyorsa, herşeyi yapabilir. Kendi ayakları üzerinde durabilir. Onun için bütün kadınlarımızı bir şeyler üretmeye davet ediyorum. Kadınlar geride kalmasın. Bizler her şeyi yapma kapasitesine sahibiz." diye konuştu.