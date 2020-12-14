Tekstil işçileri virüsü makine ile tespit ettiklerini sandılar, gerçek farklı çıktı

Tekstil işçileri virüsü makine ile tespit ettiklerini sandılar, gerçek farklı çıktı DENİZLİ'de bir tekstil firması yetkilisi tarafından çekilen ve sosyal medyada büyük ilgi uyandıran kumaşların renk ayrımının yapıldığı ultraviyole ışığı makinesinde, Covid-19 geçirenlerin tırnak...